Gonçalo Ramos, estrella del PSG, ficha por AMIX: un movimiento clave para mejorar su rendimiento

El futbolista del Paris Saint - Germain Gonçalo Ramos se une a AMIX™ como nuevo embajador oficial. Con este acuerdo, el delantero luso accede a la suplementación avanzada de la línea AMIX™ Performance, clave para optimizar su rendimiento y recuperación en la élite europea ante el exigente calendario de clubes y la inminente cita mundialista.

La alianza con el futbolista del PSG y delantero de la selección de Portugal supone un hito estratégico al sumar a sus filas a uno de los mejores futbolistas del mundo. El ariete luso, referente del fútbol moderno por su voraz instinto goleador y despliegue físico, requiere de una preparación milimétrica en la que AMIX™ será el aliado fundamental, ayudándole a sostener su explosividad y precisión en las competiciones más prestigiosas del planeta.

Gonçalo Ramos, nuevo embajador de AMIX / AMIX

De esta forma, el artillero portugués garantiza los recursos técnicos necesarios para afrontar sus ambiciosos objetivos tanto en su club como con la selección nacional, como lo son el tramo decisivo de la temporada con la resolución de la UEFA Champions League y el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá. Con esta unión, Ramos reafirma su compromiso con la excelencia física en el momento más brillante de su trayectoria profesional, respaldado por una estructura nutricional de primer nivel.

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Se refuerza así la sólida presencia de AMIX™ en el fútbol profesional de la Península Ibérica. En España, AMIX™ colabora con el Valencia CF y Elche CF en Primera División, y con el Burgos CF, Sporting de Gijón y Cádiz CF en Segunda, además de patrocinar al Jimbee Cartagena en fútbol sala. En Portugal, la firma también es patrocinadora oficial del CD Santa Clara en la máxima categoría.