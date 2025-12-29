Los golfistas españoles con mayor proyección de cara a la Ryder Cup 2031 en Girona

El golf español ya cuenta en la actualidad con varios jóvenes profesionales que empujan con fuerza y que han de tomar el relevo pronto de estrellas actuales como Jon Rahm o Sergio García y que se convierten en el mejor reclamo para el golf español en los próximos años.

Un grupo de jugadores plenamente capacitados para estar en lo más alto en los principales circuitos del mundo, y que también se han convertido en la esperanza de que alguno de ellos llegue con opciones de disputar la Ryder Cup 2031 representando a Europa, que se jugará en el resort gerundense de Camiral Golf.

Son todavía jóvenes, aunque con una mentalidad ganadora innata, grandes pegadores que les equiparan a los mejores del mundo y con una voracidad por el éxito, imprescindible en un deporte tan exigente y al mismo tiempo con tantos rivales de calidad en cada competición.

Europa ganó la Ryder en Valderrama con la presencia de Ballesteros, Txema Olazábal e Ignacio Garrido / RYDER

Golfistas a seguir de cerca

Son cuatro candidatos que parecen aventajados al resto, en la 'pole position' para optar a jugar la Ryder en casa, aunque todavía restan cinco años para la cita en Girona y deben poner la mira en esa cita como uno de sus grandes objetivos de futuro en sus carrera profesioales.

David Puig es la gran esperanza del golf catalán para esa cita, aunque a la lista de posible candidatos hay que añadir a un compañero suyo en los ‘Fireballs’, el castellonense Josele Ballester, y otro que ha entrado con fuerza, el malagueño, Ángel Ayora. A esa terna, también apunta alto, el madrileño Alejandro Del Rey.

David Puig (Barcelona, 2001)

El profesional catalán ha demostrado su capacidad de pegada y precisión en sus golpes, que le ha llevado muy pronto a la cima. A sus 24 años decidió finalizar su etapa universitaria con Arizona y dio el salto al LIV Golf, en un movimiento arriesgado para un jugador que no había competido con los mejores.

Puig, a pesar de su juventud, ya se codea con los mejores en el LIV y ya ha ganado en el DP World Tour / LIV

Pero su progresión ha sido evidente, y este último año ya se ha colado entre los 10 mejores del circuito saudí, y cerró el año con una impresionante victoria en el BMW PGA Australian Championship, que le ha abierto las puertas al DP World Tour al tiempo que sigue creciendo en los ‘Fireballs’ de Sergio García.

Ya ha logrado además victorias en el Asian Tour, en Singapur 2023 y Malasia 2024 y ya ha saboreado las mieles de los Juegos Olímpicos, en París. Busca su primer triunfo individual en el LIV Golf, y con la mira puesta en los torneos ‘Grandes’ y con la ilusión de poder jugar el Masters, el único que le falta.

Jose Luis Ballester (Castellón, 2003)

El joven profesional castellonense tiene el honor de ser el único jugador español en ganar el prestigioso US Amateur estadounidense en 2024, un trofeo reservado a futuras estrellas del golf, como ya está demostrando este fornido jugador, procedente de la piscina, y que dio el salto al golf tutelado por la familia García, en Golf Mediterraneo.

Ganar el US Amateur sólo es para jugadores privilegiados, y el castellonense lo tiene todo para ser una gran figura en los próximos años / USAM

Con una pegada impresionante, siempre ha sido un aventajado a los de su generación, triunfando en el Campeonato Amateur español (2020). Al igual que Puig, se enroló en Arizona State, por lo que cuenta con una gran relación con David Puig, y por supuesto, con dos mentores de esa universidad, Jon Rahm y Phil Mickelson.

A diferencia de Puig, ha podido competir en el Masters de 2025 acompañado del número uno del mundo, Scottie Scheffler, aunque no lograba pasar el corte. Tras lograr el billete para el segundo circuito estadounidense, decidió dar el salto profesional en el LIV Golf con los ‘Fireballs’. Josele lograba su primer gran triunfo internacional en el PIF Saudi International

Ángel Ayora (Málaga, 2004)

El joven malagueño ha llegado pisando fuerte y tomando, incluso decisiones importantes, antes de ganar. Y es que Ayora, en su primer año en el DP World Tour, se ha quedado a las puertas de lograr la tarjeta del PGA Tour, el sueño que tiene en mente desde que dio el salto a profesional hace un par de años.

El joven malagueño ha irrumpido con fuerza en el DP World Tour aunque no esconde que su objetivo es alcanzar el PGA Tour lo antes posible / DPWT

Y se quedó en diciembre a las puertas de conseguirlo. Pero lejos de aceptar una suculenta oferta del LIV Golf, como hicieron en su momento Puig y Ballester, ha decidido seguir creciendo en el circuito europeo y trabajar duro al amparo de su impresionante pegada que no ha pasada desapercibida para nadie, como uno de los mejores desde el tee: Rory McIlroy.

Con su capacidad para darle a la bola y su juego completo que ya han descubierto los aficionados españoles en el último Open de España, le convierten en un gran candidato a jugar en Girona. En este 2026 disputará el Open Británico, el que será su primer ‘Grande’ de los muchos que vendrán en su carrera.

Alejandro del Rey (Madrid, 1998)

Es el más 'veterano' de los cuatro jugadores si se puede llamar así a este madrileño que juega de manera regular el DP World Tour después de llegar al golf profesional a través del Alps Tour, logrando su primera victoria en 2020. Al año siguiente, dio el salto al Challenge Tour, registrando en Suiza el resultado más bajo en el Tour, con una vuelta de 58, siendo la ronda más baja al par (-14).

El Madrileño ha ido escalando posiciones en todos los circuitos para llegar al DP World Tour y donde puede ser uno de los referentes muy pronto / DPWT

Tras unirse al European Tour en 2023, terminó tercero en la primera edición del Singapore Classic. Al inicio de la temporada 2024, finalió quinto en el Investec South African Open Championship y séptimo en el Alfred Dunhill Championship. Antes que Puig y Ballester, también pasó por la universidad de Arizona State de 2016 a 2020 y jugó con los Sun Devils, donde ganó cuatro veces. Registró 26 ‘eagles’, el segundo en la lista de los ‘Sun Devils’ en su carrera, solo superado por Jon Rahm.

Una carrera más ordenada de los circuitos más pequeños al más grande, y con la ambición intacta de seguir creciendo para ser algún día, y quizá en Girona, miembro del equipo europeo de la Ryder Cup.