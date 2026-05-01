Los golfistas españoles, en busca del triunfo en el Turkish Airlines Open

El Turkish Airlines Open, torneo del DP World Tour que se disputa en el National Golf Course, en Belek (Turquía) está siendo propicio para los jugadores españoles, antes de su desembarco la próxima semana en el Estrella Damm Catalunya Championship, que se jugará en el RCG El Prat, del 7 al 10 de mayo próximo.

En el torneo turco, última parada del Asian Swing, el madrileño Álex del Rey, se situó en la segunda plaza provisional después de dos jornadas de juego, con un total de -6, compartiendo esa plaza con otros tres jugadores, todos a un impacto del líder, el italiano Gregorio De Leo (-7).

Un trazado corto pero muy exigente en Belek, tocando a Mar Mediterréano, no está poniendo nada fácil el juego a los profesionales del DP World Tour, a los que espera un fin de semana pasado por agua lo que añadirá dificultad a este recorrido rodeado de árboles, un rough complicado y unos greens muy movidos.

David Puig ha aprovechado el parón del LIV Golf para jugar en Antalya antes de regresar la próxima semana al circuito saudita / LIV

Una autentica 'trampa' turca

En esa ‘trampa’ turca, el que mejor se está moviendo es el madrileño Del Rey que este viernes firmó una vuelta de 71 golpes (-1) después de tres birdies y dos bogeys. Aunque todavía queda mucho torneo por delante el fin de semana, y la mejor noticia es que un buen grupo de jugadores españoles está en la lucha por la victoria con esas dos jornadas todavía por delante.

La mejor vuelta de los españoles fue para otro madrileño, Eugenio López Chacarra que firmaba 69 golpes (-3), para situarse decimotercero, acompañado de otros tres jugadores españoles, los barceloneses Quim Vidal y el jugador del LIV Golf, David Puig, y otro de los recién llegados como Rocco Repetto Taylor.

Los tres ocupan las primeras posiciones, mientras que el malagueño Ángel Ayora, en una vuelta muy atascada, caía al puesto 40 (par) y también entraba en el corte el ex campeón del Open de España, Ángel Hidalgo (+1).

Lamentablemente se quedaron fuera dos de los protagonistas de la próxima semana en el RCG El Prat como los barceloneses Pablo Larrazábal (+10) y Adri Arnaus (+5) por lo que regresan rápido a Barcelona para preparar el gran torneo que llega la próxima semana después de unos años ausente del calendario del DP World Tour. Tampoco entraron en el corte otros españoles como Rafa Cabrera-Bello, Iván Cantero, Nacho y Manuel Elvira y Jorge Campillo.