Una golfista China se impone en Boston en su primer título en el Ladies PGA

Miranda Wang perdió el liderato ante la número uno del golf femenino y luego conectó los golpes decisivos en los últimos tres hoyos para lograr un 70, 2 bajo par, y una victoria por un golpe sobre Jeeno Thitikul este domingo, en el Campeonato FM, en Boston, logrando así su primer título de la LPGA.

Wang se convirtió en la séptima ‘novata’ de la LPGA en ganar este año, prolongando una notable racha sin que haya repetido victoria ninguna jugadora en los primeros 23 torneos del circuito. "Espero que este sea el primero de muchos y seguiré trabajando duro", dijo Wang, la jugadora china que anotó el punto decisivo cuando Duke ganó el título por equipos de la NCAA en 2019. "Es un sueño hecho realidad".

Thitikull, quien arrebató el número uno del ranking mundial a Nelly Korda hace tres semanas, estaba a punto de romper esa racha y arruinar las esperanzas de Wang cuando la tailandesa conectó un wedge a 60 cm en el hoyo 9 para su quinto birdie, terminando en el pueso 31 en el TPC Boston y empatando en el liderato.

Las compañeras de Wang celebran la victoria de la jugadora china en el green del 18 en el TPC de Boston / LPGA

Llegaron los nervios al final

Wang mostró cierto nerviosismo al embocar un putt de birdie de 90 cm que falló en el par 5 del hoyo 12. Luego, se quedó corta desde la calle del hoyo 15 y se fue a un búnker, no llegó al green y cometió un bogey que la hizo perder el liderato.

Miranda Wang logró el título universitario con Duke en 2021 / NCAA

Pero demostró mucha garra al terminar, y Thitikul la ayudó mucho para poder imponerse en Boston. El circuito del LPGA cuenta con 24 ganadoras en 23 torneos, -uno de ellos por equipos-, antes de partir hacia Cincinnati en dos semanas para el Campeonato Kroger Queen City.

Korda, siete veces ganadora el año pasado, cerró con un 75 y empató en el puesto 35, a 14 golpes de Wang.