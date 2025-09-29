Lo que no se vio de la Ryder Cup: agresiones, vaciles a Trump y muchos insultos

La Ryder Cup 2025 fue una edición especial. Europa consiguió retener el título en Nueva York ante Estados Unidos, aunque dejó varias imágenes y momentos memorables por el camino que se recordarán para siempre en la historia de esta competición.

Una actriz dimite tras liderar cánticos ofensivos

Si algo es conocido del torneo de golf cuando se disputa en suelo estadounidense es la mala educación del público. Los cánticos y abucheos a los golfistas europeos son una constante, aunque a veces estas ofensas pasan del público a personas, a priori, profesionales.

Fue el caso de la actriz y comediante Heather McMahan, que trabajaba como maestra de ceremonias en el primer tee de Bethpage Black. Heather fue captada en video liderando cánticos de "F–k you, Rory" (Jódete, Rory) dirigidos a Rory McIlroy. La PGA de Estados Unidos anunció su veredicto en un comunicado el domingo por la mañana donde aseguró que McMahan no regresaría a su cargo para el último día de la Ryder Cup.

"Heather McMahan ha extendido una disculpa a Rory McIlroy y a la Ryder Cup Europe y ha renunciado a ser la anfitriona del primer tee de la Ryder Cup", explicaba el comunicado. Rory McIlroy, por su parte, también se pronunció: "Lo que pasó aquí esta semana no es aceptable".

El vacile a Donald Trump

"¿Estás mirando, Donald Trump?". Con estas palabras arrancaron sus cánticos de celebración el equipo Europa. Bajo la batuta de Rory Mcllroy, el equipo europeo quiso vacilar a su manera al presidente de los Estados Unidos, quien tuvo que presenciar como el cuadro de su país perdía en Nueva York ante su rival.

Tyrrell Hatton, observando la bola

La Ryder Cup también dejó imágenes curiosas, com la del europeo Tyrrell Hatton observando la bola en el rough del séptimo hoyo del campo de golf Bethpage Black durante el viernes. ¿Consiguió ver lo que quería?

El europeo Tyrrell Hatton observa la bola en el rough del séptimo hoyo del campo de golf Bethpage Black durante la Ryder Cup, el viernes 26 de septiembre de 2025, en Farmingdale, Nueva York. / Associated Press/LaPresse / LAP

Agresión con una bebida a la esposa de Rory Mcllroy

La pareja del golfista europeo no tuvo unos días fáciles en Nueva York y es que Erica Stoll recibió un fuerte golpe en la cabeza con lo que parecía ser un vaso de una bebida arrojado por un miembro de la multitud durante la sesión de fourball del sábado.

Erica Stoll, golpeada con una bebida en la Ryder Cup / Twitter

La protagonista fue alcanzada por el proyectil antes de que Rory Mcllroy se girara bruscamente, con Erica dándole a la multitud una mirada asesina. Según se informa, Erica se puso a llorar acto seguido tras las múltiples muestras de odio y abuso que recibió. Se dice que tenía "lágrimas corriendo por su cara" mientras ella y McIlroy abandonaban el campo.

La celebración de Jon Rahm

El español también tuvo su momento de gloria celebrando con la afición tras conquistar la Ryder Cup. Su euforia es un claro indicativo de cuánto significó para los europeos la conquista del torneo en Nueva York.