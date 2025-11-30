Una victoria de David Puig en Australia para soñar en ‘grande’ en el 2026

David Puig logró en el Royal Queensland de Brisbane su primera victoria en el DP World Tour después de haberlo intentado en las últimas semanas, y logrando un éxito, además, en su primer torneo como miembro de pleno derecho del circuito europeo.

“He estado cerca varias veces en los últimos meses pero no terminaba de caer la victoria”, recordaba. “Esto es una gran alegría. No sólo el hecho de ganar, sino de ver que hemos podido completar la tarea en la última jornada”, comentaba el golfista de La Garriga.

Esta primera victoria en el primer torneo del año en las Antípodas, tiene el sabor especial de acercarle a un mito del golf español como Seve Ballesteros, el único que ha ganado el torneo, en el ya lejano 1981.

"Unir mi nombre a Seve es maravilloso"

“Ganar aquí y poner mi nombre junto al de Seve es maravilloso. Es una de las figuras más importantes del golf español. Y ganar donde él lo hizo es un sueño hecho realidad. Obviamente, lograr esa primera victoria que todo el mundo estaba esperando lo hace todavía más especial”, señalaba.

David Puig mostró que tiene el juego necesario para sumar títulos importantes y por qué no, un 'Grande' / DPWT

Acercar su nombre al de Seve le enorgullece y le confirma como un jugador a seguir muy de cerca, y con el juego para llegar a los torneos más importantes, fuera del LIV Golf donde juega regularmente en los ‘Fireballs’.

“La verdad es que ahora con la victoria se me abren ciertas puertas que a lo mejor no tenía del todo previstas. No sé muy bien aún qué torneos voy a añadir o no, pero bueno, ahora sé que puedo estar en los mejores. Obviamente, como he dicho, conseguir esa primera victoria es maravilloso y espero que vengan muchas más”, comentó el catalán.

Líder de la 'Race to Dubai'

Con esta victoria, Puig se situa como primer lider de la ‘Race to Dubai’ en su primer torneo como miembro del circuito, sin duda, toda una gesta del joven barcelonés que ascenderá puestos en el ranking mundial, y que posiblemente, de jugar los torneos donde suma puntos, estaría ya metido entre los mejores del mundo.

De momento, primer triunfo en el DP World Tour, además de las dos que atesora en el Asian Tour, y con la mira puesta en los torneos ‘grandes’ con su gran sueño de poder luchar por alguno de ellos, además de buscar su primer triunfo en el circuito saudí, en un año 2025 donde ha finalizado décimo.