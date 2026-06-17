El US Open, una prueba de supervivencia para los mejores golfistas del mundo

El US Open, tercer torneo ‘Grande’ de la temporada, arranca en el estado de Nueva York este jueves con la presencia de cuatro españoles, dos de ellos debutantes, en esta 126ª edición que se jugará en el siempre temido recorrido de Shinneckok Hills, en los Hamptons neoyoquinos.

El torneo que organiza la USGA contará con la presencia de los 60 mejores del mundo por ranking además de todos los que han conseguido plaza en las clasificatorias y en esta ocasión, contará una buena representación española, empezando por la presencia de dos jugadores del LIV Golf, el vasco Jon Rahm y el barcelonés David Puig.

Ángel Hidalgo y Rocco Repetto Taylor harán su debut después de ganarse la plaza en una jornada de calificación previa y que será todo un reto incluso para los mejores del mundo como Scottie Scheffler, que busca el Grand Slam en el abierto estadounidense.

Un autentico desafío

Un US Open que vuelve a presentarse con su desafío característico: recorrido largo, rough implacable y greens tan rápidos como traidores que requieren un pulso de acero. Un escenario diseñado para poner a prueba cada aspecto del juego y donde el más mínimo error suele pagarse en forma de bogey.

Jon Rahm buscará su segundo US Open tras ganarlo en San Diego / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

A lo largo de más de un siglo de historia, el US Open ha coronado algunos de los mayores nombres del deporte. También ha sido escenario de hazañas imposibles, derrotas inolvidables y demostraciones de resistencia mental que han definido carreras enteras que han marcado la carrera de muchos golfistas.

Por eso, más que un Major, el US Open es una prueba de supervivencia. Un torneo en el que la paciencia, la precisión y el carácter suelen ser tan importantes como el talento para domar a un campo que no lo va a poner nada fácil. Acabar bajo par será un logro para jugadores acostumbrados a sumar birdies con facilidad.

Un torneo con mucha historia

La historia del campeonato se remonta a 1895. Su primera edición se disputó en el modesto recorrido de nueve hoyos del Newport Golf Club, en Rhode Island. Apenas diez profesionales y un amateur recorrieron 36 hoyos en una sola jornada.

Shinnecock Hills vuelve a acoger el US Open después de hacerlo en 2018 / JUSTIN LANE / EFE

El vencedor fue el inglés Horace Rawlins, un joven profesional de 21 años que se embolsó 150 dólares y una medalla de oro, premio reservado para el campeón. Ahora, ya se ha transformado en uno de los torneos que cualquier buen aficionado al golf no puede perderse, y con la presencia de los mejores profesionales a los que las condiciones del campo que prepara la USGA les pone en dificultades y los transforma en jugadores humanos. El premio por levantar el trofeo es de 4, 5 millones de dólares.

El defensor del título es JJ Spaun mientras que el ganador del 2018 en ese mismo recorrido, Brooks Koepka finalmente estará presenta después de las dudas que levantó tras abandonar este domingo el Canadian Open por problemas en una mano que no le permitían coger en condiciones el palo. Parece que ha resuelto el problema y estará este jueves en el arranque del torneo.

Jon Rahm y David Puig ya llevan días entrenando en Shinnecock Hills, conscientes de que tendrán que sacar lo mejor para optar a una victoria que se presume muy cara, en este campo de calles estrechas y un ‘rough’ temible, y que hará las delicias de los 150.000 espectadores que se esperan para el torneo.