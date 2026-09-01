Tiger Woods pierde su reinado económico

Scottie Scheffler ya ha superado una de las marcas económicas más simbólicas de Tiger Woods. El estadounidense se ha convertido en el golfista con mayores ganancias oficiales acumuladas en la historia del PGA Tour después de conquistar el Tour Championship y llevarse un premio de 10 millones de dólares.

El triunfo en Atlanta elevó los ingresos de Scheffler durante su carrera hasta los 130.390.661 dólares, una cifra que le permite adelantar definitivamente a Woods después de casi 26 años al frente de esta particular clasificación.

El récord refleja también hasta qué punto ha cambiado la economía del golf profesional. Durante la etapa de mayor dominio de Tiger, especialmente entre 1997 y 2008, el estadounidense nunca disputó un torneo con una bolsa de premios superior a los 10 millones de dólares. En el actual Tour Championship se repartieron 40 millones y, desde esta edición, esas cantidades computan oficialmente como ganancias del PGA Tour.

Scheffler aprovechó el enorme premio después de remontar tres golpes de desventaja ante Viktor Hovland. Firmó una última vuelta de 66 golpes, cuatro bajo par, para conseguir su segundo título de la FedEx Cup. Hovland terminó segundo y recibió otros cinco millones de dólares.

A sus 30 años, Scheffler está sacando partido tanto a su extraordinaria regularidad deportiva como a una época en la que los premios del circuito se han disparado. La competencia con LIV Golf y el incremento de las bolsas de los principales torneos han transformado el negocio y han acelerado unos registros económicos que durante décadas parecían inalcanzables.

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El texano cerró el torneo con el 22º título de su carrera en el PGA Tour y el 25º triunfo de su trayectoria a nivel mundial, contabilizando también el oro olímpico conseguido en París en 2024.