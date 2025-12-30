Tiger Woods se encomienda a su hijo al cumplir los 50 años: El 'Tigre' pasa el testigo a su 'cachorro'

El segundo mejor golfista de siempre, Tiger Woods, cumple 50 años y su carrera y su vida han tenido un seguimiento similar, con luces y sombras. Sobre el 'green' gracias a su excepcional talento, mientras que fuera de él por sus mediáticas parejas y una vida amorosa seguida al dedillo por la prensa rosa de todo el mundo.

Sin embargo, todo cambió en 2021 al sufrir un aparatoso accidente de tráfico y en marzo de 2025 se rompió el tendón de Aquiles y en octubre se volvió a operar para reemplazar un disco en la zona lumbar que tenía todavía afectado, así que vive entre algodones. Mientras, empezó una nueva relación, quizás una de las más inesperadas de todas, con Vanessa Trump, exmujer del hijo mayor del presidente norteamericano, Donald Trump Jr.

Tiger Woods golpea en uno de los eventos en los que ha podido jugar últimamente. / ·

Con 15 'majors' en sus vitrinas, impacta poner sus últimos años en perspectiva, donde solamentd ha podido disputar 11 eventos del PGA Tour y con una incertidumbre constante acerca de las posibilidades de jugar los próximos torneos.

De hecho, antes de la última operación apuntaba que "la cirugía de espalda no iba tan rápido como le gustaría", aunque su deseo es que "le gustaría volver a jugar al golf", algo que no puede hacer con regularidad: "Mi pasión es simplemente jugar, hace mucho que no lo hago", sentenciaba.

La nueva esperanza, su hijo Charlie Woods

Por lo tanto, con una carrera que va hacia abajo, sus esfuerzos parece que se centran cada día más en apoyar a su hijo, Charlie Woods, fruto de su relación con la exmodelo sueca, Elin Nordegren.

El joven de 16 años parece que ha heredado la capacidad golfística de su padre y en ya suma dos campeonatos estatales en tres temporadas bajo la tutela de su padre, mientras continúa con su carrera educativa en una escuela de Palm Beach en Florida.

Este ha sido un gran año para el joven Woods, ya que su primer gran título llegó en mayo de 2025 con un registro de 66 golpes y una ventaja de tres golpes sobre sus rivales. Más tarde, fue incluido en el primer equipo All-American de la American Junior Golf Association (AJGA), que reconoce a los mejores talentos jóvenes del país.

Además, ha jugado junto con su padre en torneos de dúos familiares y ha conseguido dos subcampeonatos. Como muestra de su talento, ha sido capaz de anotar varios 'hoyo en uno' en alguno de los torneos en los que ha participado y, poco a poco, se ha ido consolidando como uno de los mejores talentos del golf en Estados Unidos.