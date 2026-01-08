La tensa relación de Jon Rahm con el DP World Tour

Jon Rahm ya se prepara con ilusión de cara a la nueva temporada del LIV Golf, que arrancará en Arabia Saudita, del 4 al 7 de febrero próximo, aunque para el vasco uno de los temas que debe resolver en este 2026 es su problemática situación con el DP World Tour.

El de Barrika tiene pendiente unas sanciones económicas del circuito europeo por su participación en el LIV Golf y en los dos últimos años, donde se ha enrolado en el circuito saudita, esas sanciones se mantienen vigentes, aunque el jugador no tiene pensado abonarlas y pudo jugar la Ryder al haberlas llevado ante los tribunales junto a su compañero de equipo, Tyrrell Hatton.

Una decisión importante que debe salir de los juzgados y que pueden condicionar la posibilidad de jugar la próxima Ryder Cup en Adare Manor (Irlanda) en 2027, algo que espera no le acabe afectando y pueda participar con el equipo europeo.

Jon Rahm reconoció en el podcast Subpar, que no tiene claro como acabará su litigio con el DP World Tour / SUBPAR

Quiere solucionar el tema

A Rahm le gustaría poder tener solucionado el tema, aunque recientemente aseguró que “No lo sé todo y no tengo ni idea de lo que puede suceder”, se sinceró el vasco en una charla en un podcast.

“¿Si las multas van a desaparecer mágicamente?, La verdad es que no lo sé y no lo creo, pienso que esto se irá apagando poco a poco”, dijo el español, que se quejó de haber sido sancionado por torneos que no estaban en su calendario europeo ni del PGA Tour.

Jon Rahm (D) y Tyrrell Hatton (I) siguen sin liquidar sus multas al DP World Tour y su presencia en la próxima Ryder no está asegurada / ERIK S. LESSER / EFE

“Me están multando por torneos nunca he jugado y que nunca habría jugado. No estaban en mi planificación antes y no lo estarían tampoco ahora”, explicó.

Tres millones pendientes

Lo cierto es que Rahm tiene pendiente de resolver una sanción de tres millones de euros, que en caso de pagarla, le dejaría ‘limpio’ para poder sumar para la próxima Ryder. Y el vasco, asegura que si se lo dejaran en un millón, se lo pensaría, “pero no creo que ellos vayan a aceptar eso”, comentó.

Lo único que tiene claro es que quiere participar en el próximo encuentro bienal ante Estados Unidos. “No creo que esta haya sido mi última Ryder”, aseguró Rahm, que espera que todo se resuelva en los próximos meses.