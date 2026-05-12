El sorprendente plan B de DeChambeau tras la crisis de LIV: ¡vivir de Youtube!

El golfista estadounidense Bryson DeChambeau ha abierto la puerta a un futuro lejos de LIV Golf en medio de la incertidumbre que atraviesa el circuito saudí tras el anuncio de que el fondo soberano PIF dejará de financiar la competición a partir de finales de 2026. El actual campeón del US Open reconoció que el escenario le tomó completamente por sorpresa y admitió que ya contempla alternativas tanto dentro como fuera del golf profesional.

“Me sorprendió muchísimo, no me lo esperaba”, aseguró DeChambeau, una de las principales estrellas de LIV Golf desde su salida del PGA Tour en 2022. El estadounidense explicó que, meses antes, desde la organización le habían transmitido que el proyecto tenía financiación garantizada hasta 2032. Sin embargo, el cambio de rumbo del PIF ha generado dudas sobre la continuidad del circuito y sobre el futuro de muchos de sus jugadores.

Ante esa situación, DeChambeau afirmó que una de sus prioridades sería potenciar todavía más su faceta como creador de contenido. El estadounidense, que supera los 2,5 millones de suscriptores en YouTube, considera que su presencia digital puede convertirse en una plataforma global para seguir impulsando el golf. “Me encantaría triplicar el crecimiento de mi canal de YouTube, o incluso más”, explicó. Entre sus planes, también contempla doblar sus vídeos a diferentes idiomas para ampliar su alcance internacional.

Aun así, el dos veces ganador de un major no descarta regresar a circuitos tradicionales. DeChambeau reconoció que ha mantenido conversaciones con el PGA Tour sobre una posible vuelta, aunque recordó que todavía pesa sobre él la suspensión impuesta a los jugadores que abandonaron el circuito para unirse a LIV Golf. “Las posibles sanciones serían bastante desafortunadas, considerando lo que podría hacer por ellos”, señaló.

El estadounidense también aprovechó para cuestionar la situación actual del PGA Tour, asegurando que el circuito tampoco atraviesa un momento sencillo. “Seamos honestos sobre la situación. Tienen a los medios de comunicación de su lado, pero también están reduciendo el número de participantes, despidiendo empleados y reestructurando su negocio”, afirmó.

Las declaraciones de DeChambeau llegan en un momento especialmente delicado para el golf mundial, con el futuro de LIV Golf en entredicho y con las negociaciones para una reunificación del deporte todavía sin una solución definitiva.

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¿Cómo podrá monetizar?

El plan de Bryson DeChambeau con YouTube no solo apunta a ganar audiencia, sino también a construir una gran fuente de ingresos fuera del golf profesional. El estadounidense ya obtiene beneficios por publicidad gracias a los millones de visualizaciones de su canal, pero el gran negocio está en los patrocinios integrados en los vídeos y en la expansión internacional de su contenido. Con doblajes a otros idiomas, más marcas globales y formatos virales de entretenimiento, DeChambeau busca convertir su canal en una plataforma comercial capaz de generar ingresos millonarios más allá de los torneos.