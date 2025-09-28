De Seve Ballesteros a Jon Rahm: todos los españoles que han participado en la Ryder Cup

La Ryder Cup afronta este domingo 28 de septiembre su tercer y último día de competición. El equipo de Europa, que defiende título en la bienal, intentará sumar su segundo entorchado consecutivo, esta vez en territorio estadounidense.

Una vez disputados los 'foursomes' y los 'fourballs', este domingo llega el turno de los 12 duelos individuales que terminarán de inclinar la balanza a favor de Europa o de Estados Unidos. Cabe destacar que un hipotético empate favorece a los europeos debido a su condición de vigentes campeones.

Uno de los pilares sobre los que Europa intentará cimentar su victoria es Jon Rahm, que con la de Bethpage Park suma ya cuatro participaciones en la Ryder Cup. El de Barrica es la cara visible del golf español en los últimos tiempos, pero no es el único golfista nacional que ha formado parte del equipo europeo en la bienal.

¿Qué golfistas españoles han participado en la Ryder Cup?

Seve Ballesteros: 8 ediciones

José María Olazábal: 7 ediciones

Sergio García: 10 ediciones

José María Cañizares: 4 ediciones

Miguel Ángel Jiménez: 4 ediciones

Jon Rahm: 4 ediciones

Manuel Piñero: 2 ediciones

José Rivero: 2 ediciones

Antonio Garrido: 1 edición

Ignacio Garrido: 1 edición

Antes de que el torneo diese paso en 1979 a la Ryder Cup que conocemos a día de hoy, el rival de Estados Unidos era una selección conjunta formada por golfistas de Gran Bretaña e Irlanda. Este duelo era cuanto menos desigual, y solía inclinarse a favor de los norteamericanos, pero todo cambió cuando el segundo combinado abrió sus puertas al resto de golfistas europeos.

En esta apertura, el español Seve Ballesteros jugó un papel fundamental. El mítico golfista español fue, junto a Tony Jacklin, el impulsor de un cambió que niveló la balanza en un duelo hasta entonces desajustado. El cántabro llegó a participar en ocho ediciones, propiciando la entrada de otros mitos nacionales como Olazábal, Sergio García o el propio Rahm.