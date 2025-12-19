Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ferrero AlcarazJoan GarciaDorian YatesFlick VillarealPedriChristensenRamos MingoXabi AlonsoGreg BiffleLaporta cena navidadAlcarazReal Madrid - Sevilla horarioReal Madrid - Sevilla alineacionesNewcastle - ChelseaMercado de FichajesKarankaGiorgina mujer TopuriaJorge ReyClasificación LaLigaSorteo Copa del ReyRivales Barça CopaCopa África 2025Bota de OroRally Dakar 2026Lotería NavidadSeguridad Social
instagramlinkedin

Golf

Sergio García firma una renovación plurianual con LIV Golf

El castellonense seguirá al frente de los ‘Fireballs’ al que llega Luis Masaveu en lugar de Abraham Ancer para formar un equipo plenamente español de cara a 2026

Sergio García seguirá en el LIV Golf y quiere llevar su equipo español a más altas cuotas en el circuito saudita

Sergio García seguirá en el LIV Golf y quiere llevar su equipo español a más altas cuotas en el circuito saudita / LIV

Ramon Palomar

Ramon Palomar

Sergio García ha firmado una extensión plurianual con LIV Golf, según se ha confirmado desde la Liga saudí, siendo el primero de los jugadores que se han comprometido para los próximos años con el proyecto que hace frente al PGA Tour..

La leyenda española ha estado con LIV desde su fundación en 2022 y permanecerá en el circuito saudí tras la renovación de su contrato, que se produce tras no renovar su membresía del DP World Tour para 2026.

García también ha renovado a Luis Masaveu para su equipo los Fireballs, quien fue reemplazado en junio por Josele Ballester. Esto significa que el equipo de García ahora cuenta como capitán junto con Ballester, Masaveu y elñ barcelonés David Puig en una alineación íntegramente española por primera vez.

El castellonense seguirá siendo el estandarte de los 'Fireballs' los próximos años

El castellonense seguirá siendo el estandarte de los 'Fireballs' los próximos años / LIV

Refuerza el proyecto del LIV Golf

Masaveu reemplaza a Abraham Ancer, quien recientemente se marchó a Torque GC para reemplazar al descendido Mito Pereira. "Regresar a Fireballs GC y LIV Golf refuerza todo lo que estamos construyendo", dijo García, satisfecho con el acuerdo de renovación del que no se dieron cifras.

Con el gran rendimiento de David [Puig] y Josele [Ballester] en 2025 y la incorporación de Luis al equipo en 2026, nuestra identidad y competitividad son más fuertes que nunca, arraigadas en el orgullo, el propósito y nuestra conexión emocional colectiva con el golf”, dijo en un comunicado. “LIV Golf sigue marcando la pauta a nivel mundial, y me comprometo a liderar este grupo a medida que avanzamos y seguimos elevando el nivel”.

Noticias relacionadas y más

El capitán español firmó otra temporada de alto nivel en 2025, finalizando noveno en la clasificación individual, su tercer top 10 en cuatro campañas de LIV Golf. Además, ganó en Hong Kong y se convirtió en uno de los pocos jugadores capaces de vencer en cada una de las dos últimas temporadas, consolidándose como el referente de un equipo joven y en plena progresión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL