Sergio García se decide por ‘escobar’ en el green

En el mundo del golf, patear con eficiencia en el green acostumbra a ser un signo de éxito y acercarse a las victorias en un mundo profesional dónde la igualdad y la competencia es máxima. Y el castellonense Sergio García busca la manera de sacar el mayor rendimiento a su juego, también a la hora de embocar la bola en el hoyo cuando llega al green.

El de Borriol ha introducido un cambio importante en su bolsa al utilizar esta pasada semana en Nueva York el putter de escoba, el ‘broomstick’ LAB Golf DF3 XL, un nuevo ‘juguete’ del español que parece haber funcionado a las mil maravillas, y que parece piende extender su uso de ahora en adelante.

En el torneo neoyorquino se sintió muy cómo con su nuevo palo, finalizando con una buena estadística de 1,63 de media por hoyo, con un total de 117 putts a lo largo de las cuatro jornadas. En las dos primeras rondas se fue a una media de 1,5 por hoyo, mientras que en las dos segundas, subió levemente el porcentaje a 1,75 en cada hoyo.

Muy cómodo con el nuevo putter

“Me he sentido realmente, realmente bien. Probablemente es lo más consistente y cómodo que me he sentido en bastante tiempo en los greenes”, dijo mediado el torneo del LIV Golf

Sergio llevaba algún tiempo meditando el uso de este tipo de putter durante la temporada, aunque sin llegar siquiera a utilizarlo en vueltas de prácticas. El salto definitivo llegó la pasada semana en su residencia en Austin (Texas). Decidió llevárselo a una partida con amigos para comprobar si las buenas sensaciones que tenía entrenando sobrevivían a una situación algo más parecida al juego real.

Con su nueva ‘arma’ en el green, el castellonense no espera que el broomstick provoque que empiece a embocar cantidades ingentes de putts cada día. Lo que pretende es sentir que está dando a cada putt la máxima posibilidad de entrar, el objetivo para reducir golpes en la tarjeta.

“Si siento que le estoy dando la mejor posibilidad de entrar, que estoy arrancando la bola por la línea por la que quiero arrancarla y la estoy rodando bien, entonces ya pasa a ser una cuestión de leer la caída y ajustar la velocidad”, aseguró el de Borriol, que acabó undécimo en el Trump National y con un palo al que quiere darle más confianza en los torneos futuros.