Scottie Scheffler ya lidera en el torneo de Tiger Woods en Bahamas

El estadounidense Scottie Scheffler, en su primera aparición de la nueva temporada en el Hero World Challenge, torneo que esponsoriza Tiger Woods en Bahamas, volvió a demostrar que el largo parón de vacaciones no le ha sentado nada al.

Scheffler arrancó en Albany Golf Club con una tarjeta de 66 golpes (-6), que le llevó al liderato del torneo junto a otros cuatro jugadores, Akshay Bhatia, el austriaco Sepp Straka, y los estadounidenses, Wyndham Clark y J.J Spaun.

Todos ellos empezaron el torneo fuera del calendario oficial de la PGA con esa vuelta de -6 que marca el ritmo del torneo en el que solo participan los jugadores por invitación del propio Tiger Woods, que está presente después de su intervención en la espalda.

Scheffler busca su tercera victoria en Bahamas, y ya se situó líder / PGA

Scheffler es el gran favorito a la victoria en un torneo al que le tiene cogida la medida. Se impuso en las dos últimas ediciones y acabó segundo en las dos anteriores Un total de 20 jugadores participan en la prueba que reparte nada menos que cinco millones de dólares en premios, con un millòn para el ganador.

El regreso de Jordan Spieth

El Hero World Challenge es la primera participación de Jordan Spieth desde que su temporada terminó prematuramente en el FedEx St. Jude Championship, donde comenzó la semana entre los 50 mejores, pero se encontró fuera del corte tras 72 hoyos.

Scottie Scheffle y Jordan Spieth, compartiendo juego en Albany / Fernando Llano / AP

Spieth no jugó ningún evento de la FedExCup Fall, cayendo del puesto 54 al 61 y a un puesto del Aon Next 10, que otorgaba plazas en los dos primeros Signature Events de 2026.

Aunque tiene casi asegurada su participación en el AT&T Pebble Beach Pro-Am (dado que el mínimo de participantes es de 80 jugadores, que se completará con aquellos que no se encontraban entre los 60 mejores en la clasificación de la FedExCup del año anterior), Spieth necesitará una exención de patrocinador para jugar el Genesis Invitational.