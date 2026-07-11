Scottie Scheffler falla el corte 1.428 días después en el Scottish Open

Scottie Scheffler protagonizó una de las grandes sorpresas del Open de Escocia, torneo previo a la disputa del Open Championship, la próxima semana en Royal Birkdale, después de quedarse fuera del corte por primera vez en casi cuatro años. El número uno del mundo no logró acceder al fin de semana en The Renaissance Club; poniendo punto final a una extraordinaria racha de 78 cortes consecutivos superados en pruebas oficiales del PGA Tour.

La última vez que el estadounidense había dicho adiós a un torneo tras los primeros 36 hoyos fue en el FedEx St. Jude Championship de 2022. Desde entonces habían transcurrido 1.428 días sin conocer una eliminación prematura; una muestra de la regularidad que ha convertido a Scheffler en el gran dominador del golf mundial durante las últimas temporadas.

El texano llegó a Escocia como uno de los grandes favoritos; pero no encontró nunca las mejores sensaciones sobre el recorrido escocés. Tras abrir el torneo con una vuelta de 68 golpes, necesitaba una sólida segunda jornada para asegurar su continuidad; aunque finalmente un 72 le dejó fuera del corte. El desenlace resultó especialmente cruel, ya que necesitaba salvar el par en su último hoyo para mantenerse dentro del torneo; pero un bogey final acabó con una de las rachas más impresionantes del golf moderno.

Una racha histórica

Con esos 78 cortes consecutivos; Scheffler había firmado la mejor racha en activo y una de las más destacadas de la historia del PGA Tour. Solo leyendas como Tiger Woods (142), Byron Nelson (113), Jack Nicklaus (105) y Hale Irwin (86); permanecen por delante del estadounidense en esta clasificación histórica.

La eliminación del número uno del mundo confirma además la enorme exigencia del Genesis Scottish Open; un torneo compartido por el DP World Tour y el PGA Tour que este año ha dejado en el camino a algunos de los nombres más importantes del circuito. Junto a Scheffler también se despidieron antes de tiempo jugadores como Xander Schauffele, Ludvig Åberg, Patrick Cantlay, Sepp Straka, Brooks Koepka o el campeón del US Open, Aaron Rai.

Aunque la racha haya llegado a su fin, el estadounidense afrontará la próxima semana The Open Championship como uno de los principales candidatos al triunfo. Su eliminación en Escocia supone un hecho excepcional más que un cambio de tendencia para un jugador que; durante casi cuatro años, convirtió superar el corte en una auténtica rutina.