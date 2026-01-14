Scottie Scheffler, elegido ‘Jugador del Año’ por la prensa del golf

“Me siento sumamente honrado de ganar el Premio al Jugador del Año de la prensa especializada por tercera vez”, declaró Scheffler, quien también recibió el galardón en 2022. “La temporada 2025 fue un año que nunca olvidaré. Desde ganar el Campeonato de la PGA y el Open Championship hasta destacar en el evento de mi ciudad natal, la Copa CJ Byron Nelson, fue un año realmente especial”, dijo el número uno del mundo.

Jeeno Thitikul,en el LPGA y Stewart Cink en el Champions Tour, también fueron galardonados con el premio al Jugador del Año en sus respectivas divisiones. Los ganadores se anunciaron este martes.

Scheffler ganó seis veces el año pasado, incluyendo títulos importantes en el PGA Championship y el Open Championship. Registró 17 Top 10 en 20 participaciones, la mejor del PGA TOUR, y lideró el circuito en promedio de puntuación por casi un golpe, camino a repetir como Jugador Masculino del Año de la GWAA. Scheffler también ganó el premio en 2022. Scheffler recibió el 62,7 % de los votos. Los otros nominados masculinos fueron Tommy Fleetwood y Rory McIlroy.

Jiménez, entre los mejores seniors

Steward Cink fue el gran dominador del Champions Tour 2025 / PGA

Cink, ‘Jugador Sénior del Año’ ganó tres veces en 21 participaciones en el PGA TOUR Champions, culminando la temporada con una victoria en el Campeonato de la Copa Charles Schwab.Cink recibió el 38,2% de los votos. Los otros nominados senior fueron Steve Allan, Ángel Cabrera, Padraig Harrington y Miguel Ángel Jiménez.

La tailandesa Thitikul culminó una temporada histórica en la LPGA defendiendo con éxito su título en el CME Group Tour Championship, el torneo de cierre de temporada. Thitikul, de 22 años y originaria de Tailandia, ganó tres veces y estableció el récord de promedio de puntuación de la temporada de la LPGA en 68,681 golpes por ronda, liderando la lista de ganancias de 2025 y ascendiendo al número uno mundial femenino.

La tailandesa Tithikul culminó una temporada histórica en el LPGA / LPGA

“Este premio significa mucho para mí”, dijo Thitikul. “Estoy increíblemente agradecida a los periodistas de golf, a mi equipo y a mi familia, que creyeron en mí todo el año. Es especial ser reconocida por una temporada que me retó y me formó”., comentó la golfista.

Los tres ganadores del premio al jugador del año serán reconocidos el 8 de abril durante la 52ª Cena Anual de Premios ISPS Handa GWAA en Augusta, Georgia, en vísperas del Masters.