La Ryder Cup toma Fontanals

La Cerdanya se prepara para recibir la próxima semana a algunas de las grandes leyendas del golf europeo. Diez jugadores Ryder Cup forman parte del espectacular plantel de la European Legends Cup by SR Nexus, que reunirá del 17 al 20 de septiembre en Fontanals Golf a una generación de golfistas que escribió algunas de las páginas más importantes de la historia reciente del golf europeo.

Paul Lawrie, Peter Baker, Stephen Gallacher, Jamie Donaldson, Niclas Fasth, Søren Hansen, Phillip Price, Thomas Levet, Jarmo Sandelin y Miguel Ángel Martín serán algunos de los grandes nombres que competirán por el título en la tercera edición de la European Legends Cup by SR Nexus. La presencia de diez jugadores con experiencia Ryder Cup convierte a la cita de Fontanals en un torneo especialmente singular. Son diez historias diferentes, diez carreras de primer nivel y varias generaciones de jugadores que tuvieron la oportunidad de representar a Europa en el mayor acontecimiento por equipos del golf mundial.

Cita de las grandes en el Fontanals Golf Club / Fontanals Golf Club

Entre ellos estarán Paul Lawrie, ganador del Open Championship en el 99, año en que se estrenó en la Ryder de Massachusetts junto con Jarmo Sandelin, y luego formó parte del “milagro de Medinah” en 2012; Peter Baker, que jugó la Ryder Cup de 1993 en The Belfry y fue ganador de la Orden de Mérito del Legends Tour en 2023; Stephen Gallacher y Jamie Donaldson, protagonistas del equipo que se impuso a Estados Unidos en Gleneagles en 2014; o Niclas Fasth y Phillip Price, que conquistaron la Ryder Cup en The Belfry en 2002. También estarán en Fontanals Thomas Levet, miembro del equipo europeo de 2004 en Michigan y Søren Hansen, que disputó la Ryder Cup de 2008 en Kentucky.

La lista cuenta también con Miguel Ángel Martín, que consiguió clasificarse para la Ryder Cup de 1997, disputada en Valderrama, pero no pudo participar finalmente debido a una lesión. Su presencia en Fontanals permitirá volver a reunir, casi tres décadas después, a uno de los protagonistas de aquella histórica generación del golf español. Diez historias, una misma competición con sabor a Ryder Cup La European Legends Cup by SR Nexus ofrecerá así la posibilidad de volver a ver juntos a jugadores que durante años compitieron al máximo nivel del golf europeo y mundial.

La Ryder Cup fue para todos ellos uno de los grandes escenarios de sus carreras. Ahora, convertidos en leyendas del golf, regresan a la competición en un circuito que mantiene intacto su espíritu competitivo. Y esa combinación entre historia y competición será uno de los grandes atractivos de la cita de Fontanals. El torneo, que se disputará del 18 al 20 de septiembre e irá precedido de un ProAm el jueves 17, forma parte del Staysure Legends Tour, el circuito europeo para jugadores mayores de 50 años, y se celebrará sobre un recorrido especialmente preparado para recibir a las grandes figuras del golf europeo.

La European Legends Cup by SR Nexus permitirá, por tanto, disfrutar de una imagen poco habitual: diez protagonistas de diferentes ediciones de la Ryder Cup compitiendo en un mismo torneo y sobre un mismo recorrido. Para los aficionados será una oportunidad excepcional de volver a ver en acción a algunos de los jugadores que durante años fueron referentes del golf europeo y que contribuyeron a construir la historia de la Ryder Cup.

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Para Fontanals Golf y La Cerdanya, supone también la llegada de un evento internacional que combina deporte de máximo nivel, grandes nombres y un escenario único. Del 17 al 20 de septiembre, todas esas historias se encontrarán en Fontanals. La Ryder Cup ya tiene una nueva cita en La Cerdanya.