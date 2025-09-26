Ryder Cup 2025: horario y dónde ver por TV y en directo desde España

La Ryder Cup, uno de los torneos más esperados en el mundo del golf, da el pistoletazo de salida este viernes 26 de septiembre. A lo largo de los tres próximos días, las selecciones de Europa y Estados Unidos se dan cita en Long Island con el objetivo de conquistar el prestigioso título.

Europa, en cuyas filas se encuentra el español Jon Rahm, defiende su condición de campeona ante la ambición de Estados Unidos, que contará con el clamor de un siempre ruidoso público para recuperar el trono en la Ryder Cup. La 45ª edición del torneo se disputará en el icónico Bethpage Park, uno de los mejores escenarios del mundo.

Estados Unidos : Scottie Scheffler, Xander Schauffele, J.J. Spaun, Russell Henley, Harris English, Bryson DeChambeau, Justin Thomas, Collin Morikawa, Ben Griffin, Cameron Young, Patrick Cantlay y Sam Burn.

: Scottie Scheffler, Xander Schauffele, J.J. Spaun, Russell Henley, Harris English, Bryson DeChambeau, Justin Thomas, Collin Morikawa, Ben Griffin, Cameron Young, Patrick Cantlay y Sam Burn. Europa: Rory McIlroy, Robert MacIntyre, Tommy Fleetwood, Justin Rose, Rasmus Højgaard, Tyrrell Hatton, Shane Lowry, Viktor Hovland, Matt Fitzpatrick, Jon Rahm, Sepp Straka y Ludvig Aberg.

La Ryder Cup 2025 se disputará del 26 al 28 de septiembre. Los dos primeros días de competición están divididos en dos sesiones, empezando la matutina a las 13:10 horas (CET) y la vespertina a partir de las 18:25 horas (CET). El colofón final del domingo se disputará en una sesión única el domingo 28 a las 18:10 horas (CET).

El viernes y el sábado, el campeonato se desarrollará bajo el formato 'foursome' y el 'fourball', mientras que el domingo se celebrarán 12 duelos individuales. Con 28 puntos en juego a lo largo del fin de semana, un hipotético empate favorecería a Europa por su condición de vigente campeona, por lo que Estados Unidos necesita asegurar como mínimo 14,5 puntos.

¿Dónde ver la Ryder Cup 2025 por TV y online en España?

En España, los tres días de competición que componen la Ryder Cup 2025 se podrán ver a través de la plataforma de pago Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión de la competición.

La Ryder Cup se podrá seguir por TV y online a través de Movistar Golf y de Movistar Plus+, esta última sin permanencia).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada uno de los días de competición de la Ryder Cup con el mejor resumen de la jornada, además de las declaraciones de los protagonistas.