Directo SPORT
GOLF
Ryder Cup 2025, en directo; sigue hoy la tercera jornada del torneo con Rahm y Scheffler, en vivo
Sigue en directo la tercera jornada de la Ryder Cup en la que Europa y Estados Unidos se dan cita en Long Island
La Ryder Cup, uno de los torneos más esperados en el mundo del golf, afronta hoy su tercera y última jornada. Las selecciones de Europa y Estados Unidos se dan cita durante tres días en Long Island con el objetivo de conquistar el prestigioso título.
Ya podemos confirmar que no se jugará uno de los partidos debido a la lesión del noruego Viktor Hovland, lo que ha llevado a repartirse medio punto, y Harris English, que era su rival en el último duelo del día, se queda en el banquillo. Por ello, el resultado ahora mismo es de 5-12 antes de empezar el juego....
Lo cierto es que Europa ya ha hecho historia en la Ryder al imponerse en las cuatro sesiones de juego del viernes y sábado, algo que nunca antes había sucedido jugando como visitante...un dato muy duro y que pone en el ojo del huracán al capitán, Keegan Bradley, que no ha estado brillante en la selección de las parejas....
Uno de los duelos estrella de esta última jornada es el que medirá a un alicaído Scottie Scheffler, que ha perdido los cuatro puntos que ha jugado, ante el norirlandés Rory McIlroy, el blanco de la ira de los aficionados neoyorquinos, pero que ha hablado en el campo, y quiere cerrar la Ryder con un triunfo ante el número uno mundial...un partido que arrancará a las 18:35 horas....
El capitán estadounidense, Keegan Bradley, ha decidido jugarsela en los primeros partidos para ver si logran los primeros puntos rápido y de esa manera, despertar a la afición y tratar de poner nerviosos a los europeos, pero visto como han jugado en los dos primeros días parece una quimera que puedan darle la vuelta...
Estados Unidos necesita más que un milagro para llevarse esta Ryder. Necesita ganar 10 de los 12 puntos para llevarse el torneo, una tarea prácticamente imposible, aunque en el deporte, todo es posible....
El capitán, Luke Donald, ha situado a Jon Rahm en el sexto partido de la tarde, en el que se medirá a Xander Schauffele, a partir de las 6:57 de la tarde
La sesión final en Bethpage Black arranca a las 6:02 de la tarde, hora española, con el partido entre Cameron Young y Justin Rose....
Recordamos que, después del marcador acumulado ayer, Europa solo necesita sumar 2,5 puntos para retener la Ryder, y tres para ganar a Estados Unidos. En total, hoy se disputan 12 puntos individuales por lo que la victoria europea es casi una obligación, aunque hay que jugar los puntos.....
