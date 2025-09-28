Ryder Cup 2025, en directo; sigue hoy la tercera jornada del torneo con Rahm y Scheffler, en vivo

Uno de los duelos estrella de esta última jornada es el que medirá a un alicaído Scottie Scheffler, que ha perdido los cuatro puntos que ha jugado, ante el norirlandés Rory McIlroy, el blanco de la ira de los aficionados neoyorquinos, pero que ha hablado en el campo, y quiere cerrar la Ryder con un triunfo ante el número uno mundial...un partido que arrancará a las 18:35 horas....