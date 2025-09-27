Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
Directo SPORT

Directo SPORT

GOLF

Ryder Cup 2025, en directo; sigue hoy la primera jornada del torneo con Rahm y Scheffler, en vivo

Sigue en directo la segunda jornada de la Ryder Cup en la que Europa y Estados Unidos se dan cita en Long Island

Jon Raham durante su recorrido

Jon Raham durante su recorrido / EFE

Ramon Palomar

Ramon Palomar

La Ryder Cup, uno de los torneos más esperados en el mundo del golf, afronta hoy su segunda jornada. Las selecciones de Europa y Estados Unidos se dan cita durante tres días en Long Island con el objetivo de conquistar el prestigioso título

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas