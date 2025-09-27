Directo SPORT
GOLF
Ryder Cup 2025, en directo; sigue hoy la primera jornada del torneo con Rahm y Scheffler, en vivo
Sigue en directo la segunda jornada de la Ryder Cup en la que Europa y Estados Unidos se dan cita en Long Island
La Ryder Cup, uno de los torneos más esperados en el mundo del golf, afronta hoy su segunda jornada. Las selecciones de Europa y Estados Unidos se dan cita durante tres días en Long Island con el objetivo de conquistar el prestigioso título
Las gradas de Bethpage Black ya están de nuevo llenas con las puertas abiertas de madrugada para que los aficionados se fueran a buscar la mejor posición a lo largo del campo neoyorquino. Los aficionados locales, un tanto apagados el primer día por el dominio europeo, seguro que llegarán con ganas de animar a los suyos y darle la vuelta a la tortilla en el marcador
El capitán estadounidense, Keegan Bradley, se mostró tranquilo tras la primera jornada de juego. "No vamos a entrar en pánico, debemos ceñirnos a nuestro plan y ejecutarlo", aseguró Bradley, que renunció a jugar el torneo para ejercer solo sus funciones de capitán
La primera pareja europea en saltar al tee del 1 en el campo neoyorquino será la formada por Matt Fitzpatrick y Ludvig Äverg, que se medirán a dos jugadores con una competitividad feroz como Bryson DeChambeau y Cameron Young, con la obligación de los estadounidenses de recuperar puntos pronto tras ir perdiendo 2,5 a 5,5
En el primer partido del día no estará Jon Rahm, al que ha reservado Luke Donald para el tercer match de la jornada, haciendo pareja con su compañero más fiable y con el que mejor se entiende, el inglés Tyrrell Hatton, compañero además en la Legión XIII del LIV Golf
