GOLF

Ryder Cup 2025, en directo; sigue hoy la primera jornada del torneo con Rahm y Scheffler, en vivo

La Ryder Cup da el pistoletazo de salida este viernes y, a lo largo de los próximos tres días, las selecciones de Europa y Estados Unidos se dan cita en Long Island

La Ryder Cup 2025 abre el telón este viernes 26 de septiembre

La Ryder Cup 2025 abre el telón este viernes 26 de septiembre

Ramon Palomar

Ramon Palomar

La Ryder Cup, uno de los torneos más esperados en el mundo del golf, arranca hoy viernes. ALas selecciones de Europa y Estados Unidos se dan cita durante tres días en Long Island con el objetivo de conquistar el prestigioso título

