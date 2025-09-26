Ryder Cup 2025, en directo; sigue hoy la primera jornada del torneo con Rahm y Scheffler, en vivo

La Ryder Cup, uno de los torneos más esperados en el mundo del golf, arranca hoy viernes. ALas selecciones de Europa y Estados Unidos se dan cita durante tres días en Long Island con el objetivo de conquistar el prestigioso título

Gran salida del sueco Äberg, al centro de la calle, cerca del green mientras que Henley juega por la izquierda y queda fuera de la calle...los nervios del primer golpe

De momento, no se ha dejado ver al presidente estadounidense, que está en el tee del 1, aunque no lo han mostrado en las imágenes.....no llueve, pero tampoco han podido entrar paraguas al recinto por seguridad...

La lluvia caída durante la noche hace que la bola no ruede por las calles, y no ganarán metros en la rodada como acostumbra a suceder....

Ya se prepara el segundo partido de la matinal con los europeos Ludvig Äberg junto a Matt Fitzpatrick, ante los estadounidenses Scottie Scheffer y Rusell Henley...

DeChambeau logra el birdie y adelante a Estados Unidos, por 1Up ante el jolgorio de los aficionados locales!

Los dos aproches no han sido fantásticos y se dejan los dos equipos oportunidad de birdie aunque no claro...

Al final, DeChambeau ha dejado la bola a apenas 10 metros del green, a la misma altura que Rahm, pero en el rough...ahora es el turno de sus compañeros

Para Luke Donald, "el ambiente eléctrico es el esperado....queremos tener un buen inicio, con buenos partidos y vamos a por todo", comenta el inglés

Keegan Bradley, el capitán americano, reconoce que "estar en la salida en este tee es uno de los momentos más emocionantes de mi vida"