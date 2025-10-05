Robert MacIntyre se corona en el Alfred Dunhill Links de Saint Andrews

El héroe del golf escocés, Robert MacIntyre, se coronó rey del Alfred Dunhill Links Championship en el emblemático green del hoyo 18 de St Andrews tras recorrer la ruta 66 hasta el título.

MacIntyre, el orgullo de Oban, ganó su cuarto torneo del DP World Tour y el segundo en Escocia exactamente siete días después de protagonizar la magnífica victoria de Europa en la Ryder Cup contra Estados Unidos en Bethpage Black.

"Es fantástico, una victoria especial, y como escocés no hay otro lugar en el que prefiera ganar más que en St Andrews. El año pasado gané el Scottish Open y ahora el Dunhill Links aquí, y también la Ryder Cup entre medias", comentó el golfista escocés.

"Lo único que podría superar esto sería ganar un Open Championship en St Andrews, así que vamos a darlo todo para celebrarlo esta noche. No sé muy bien cómo lo vamos a hacer después de la celebración que tuvimos el domingo pasado en Nueva York, pero va a estar muy bien, sobre todo porque mi familia ha venido a verme jugar hoy".

Con una multitud de aficionados animándole en cada paso que daba por el Old Course, MacIntyre logró un resultado de seis bajo par (66), su tercer 66 en un torneo reducido a 54 hoyos debido a los fuertes vientos que provocaron la cancelación de la tercera ronda prevista para el sábado.

Los ganadores por equipos / GettyImages

El testigo de Colin

MacIntyre es el primer escocés en ganar el Dunhill Links desde Colin Montgomerie en 2005 y el cuarto escocés en experimentar la emoción de levantar el trofeo en la cuna del golf. Stephen Gallacher triunfó en 2004 y Paul Lawrie se alzó con el título inaugural en 2001.

El siempre popular Bob es ahora el segundo escocés, después de Montgomerie, en ganar tanto el Alfred Dunhill Links Championship como el Scottish Open. Montgomerie ganó su título del Scottish Open en 1999.

"Ver mi nombre en trofeos que llevan algunos de los grandes nombres del golf es realmente algo especial. De niño solía ver torneos como el Dunhill y soñaba con poder jugar en ellos".

"Y me encanta venir a St Andrews. Llevo años viniendo aquí con mi familia, a veces solo para pasear por la playa y estar en la ciudad, más que para jugar al golf. Pero todo este lugar es el paraíso del golf y siempre jugaré aquí cuando haya un torneo".

MacIntyre también bromeó sobre convertirse en campeón del Dunhill Links tras regresar a Escocia "sin energía" y con pocas expectativas tras el revuelo y la presión de una Ryder Cup fuera de casa.

"Para ser sincero, no sé cómo lo he conseguido esta semana. He hecho todo lo contrario de lo que se recomienda. Vine aquí con la única intención de disfrutar e intentar jugar bien, pero llegué el miércoles, jugué unos 11 hoyos en el Old Course y he hecho todo lo que no habría hecho en una semana normal".

'Fish and chips'

"Y no es solo que no haya habido una preparación adecuada, aunque obviamente conozco bien los tres campos. Mi dieta tampoco ha sido buena esta semana: he comido mucho 'fish and chips' y otras comidas para llevar. Tampoco he hecho nada de ejercicio en el gimnasio".

MacIntyre señaló el segundo de sus tres 66 como la clave de su victoria, una hazaña en Kingsbarns al desafiar la fuerte lluvia y los fuertes vientos que obligaron a suspender el juego justo después de que él terminara su ronda.

"Las tres rondas fueron importantes, por supuesto, pero Kingsbarns fue la ronda en la que fácilmente podría haber perdido el control", añadió. "Incluso me sorprendí a mí mismo con ese 66. Fue increíble. Sé el nivel al que puedo jugar, pero a veces sigo sorprendiéndome a mí mismo, pero salir y hacerlo esta semana y cruzar la línea esta semana es muy especial".

En cuanto al futuro, el Masters en Augusta del próximo mes de abril es ahora el gran objetivo de MacIntyre. "No es ningún secreto que ahora lo que quiero son los grandes campeonatos", afirmó el número 9 del mundo.

Foley y Crowe ganan por equipos

El irlandés Cian Foley se adjudicó el título del Team Championship junto al joven profesional australiano Harrison Crowe en un Alfred Dunhill Links Championship reducido a 54 hoyos debido a la tormenta Amy.

El magnífico resultado de Crowe y Foley, con nueve bajo par y 63 golpes en Carnoustie, les dio un total de 33 bajo par en tres rondas, lo que les valió la victoria por un golpe.

Foley, yerno del empresario y propietario de caballos de carreras irlandés JP McManus, participaba por 12ª vez en el torneo y declaró: "Ha sido muy divertido jugar con Harrison, lo hemos pasado muy bien".

Crowe, un joven de 23 años de Nueva Gales del Sur, gana 50.000 dólares en premios como profesional del equipo ganador, y añadió: "Hemos formado un equipo brillante. Jugué muy bien el primer día y Cian entró con fuerza en la segunda ronda. Hoy hemos tenido una ronda sólida como equipo en Carnoustie y ha sido muy divertido".

Foley también puede añadir ahora su nombre al notable palmarés familiar del Dunhill Links, ya que su suegro, JP McManus, ganó el Team Championship junto a Padraig Harrington en 2002 y 2006, y el hijo de JP, Kieran McManus, batió el récord al ganar tres veces, en 2009, 2014 y 2017, junto a Soren Hansen, Peter Lawrie y Jamie Donaldson, respectivamente.

En segundo lugar quedó otro irlandés, Dery Desmond, y su compañero, el profesional inglés Jack Senior, que terminaron con 32 bajo par y una ronda de 64 en Kingsbarns.

Desmond, cuyo padre Dermot fue campeón defensor en el Team Championship, dijo: "Es muy especial poder jugar mientras mis hermanos y mi padre están aquí; nos encanta escaparnos y jugar juntos. Papá ha puesto el listón muy alto para nuestra familia. Pero esta semana ha sido la mejor de mi vida, un torneo increíble. Es un privilegio jugar junto a los profesionales, una experiencia fantástica".

Por su parte, el actor Matthew Goode terminó tercero con 31 bajo par cuando su compañero profesional, el español Alejandro Del Rey, logró un espectacular eagle tres en su último hoyo en Kingsbarns.