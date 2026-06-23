Revolución total en el PGA Tour

El PGA Tour ha aprobado la mayor transformación de su estructura competitiva en décadas. El CEO del circuito, Brian Rolapp, anunció que la Junta Directiva ha dado luz verde a un nuevo modelo que entrará en vigor en 2028 y que redefinirá la forma en que los jugadores compiten, ascienden y mantienen su estatus dentro del principal circuito de golf del mundo.

El objetivo es reforzar aún más la posición del PGA Tour como el circuito de golf más importante y valioso del planeta en un momento clave para su futuro, especialmente con las próximas negociaciones de derechos televisivos en el horizonte.

Según explicó Rolapp a los miembros del circuito, la organización ha mantenido conversaciones tanto con los actuales titulares de derechos audiovisuales como con potenciales nuevos socios para analizar qué tipo de producto podría justificar inversiones récord por parte de las cadenas. La respuesta ha sido una profunda reestructuración basada en la competitividad, la claridad del calendario y una meritocracia más estricta que nunca.

Scottie Scheffler ha vuelto a dominar el PGA Tour en 2025 / X

A partir de 2028, el PGA Tour operará a través de dos circuitos diferenciados: la PGA Tour Championship Series y la PGA Tour Challenger Series. La Championship Series reunirá aproximadamente a los 130 mejores jugadores del mundo y contará con entre 23 y 24 eventos de máximo nivel. Entre ellos estarán THE PLAYERS Championship, los cuatro majors y las competiciones por equipos como la Ryder Cup y la Presidents Cup. Además, ya se han confirmado diez torneos de esta categoría, mientras que el resto de sedes se irán definiendo en mercados estratégicos como Boston, Denver, Nueva York, Filadelfia, San Francisco, Seattle y Washington D.C.

Los eventos de la Championship Series ofrecerán bolsas mínimas de 20 millones de dólares, contarán con campos de 120 jugadores, se disputarán a 72 hoyos y tendrán un corte tras 36 hoyos para los mejores 65 jugadores y empatados. También desaparecerán las listas de alternos y las exenciones de patrocinadores, una medida que históricamente había servido para mantener en competición a jugadores populares pese a sus malos resultados. Además, el Tour incorporará formatos de match play dentro de los playoffs, disputados en algunas de las sedes más emblemáticas del golf.

A pesar de sus victorias en el LIV Golf, el estadounidense prefiere regresar al PGA Tour si se lo permiten / Scott Taetsch/LIV Golf / AP

Por debajo se situará la Challenger Series, compuesta por unos 20 torneos con bolsas de aproximadamente 4 millones de dólares y celebrados en campos familiares para los seguidores del PGA Tour. Aunque los premios serán inferiores a los de la categoría principal, seguirán siendo significativamente más elevados que los del actual Korn Ferry Tour. Los jugadores de la Championship Series no podrán participar en estos eventos, consolidando así una separación clara entre ambos niveles.

El elemento central de la reforma será un sistema formalizado de ascensos y descensos que muchos ya consideran el más estricto que ha conocido este deporte. Los jugadores que no rindan al nivel exigido durante una temporada completa perderán su acceso a la Championship Series y deberán competir en la Challenger Series al año siguiente. Del mismo modo, los mejores jugadores del circuito Challenger tendrán vías definidas para ascender, ya sea mediante victorias múltiples o incluso conquistando un major.

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Cada serie contará con su propio sistema de puntos independiente, reforzando la identidad competitiva de cada nivel. Además, se creará una serie de “última oportunidad” durante el otoño, compuesta por entre cuatro y seis torneos, donde los jugadores podrán luchar por un número limitado de plazas en la Championship Series de la temporada siguiente o intentar conservar su estatus. Los mejores jugadores de la Championship Series también tendrán acceso a un calendario reducido de eventos internacionales de otoño organizados en colaboración con el DP World Tour, reforzando la dimensión global del circuito.