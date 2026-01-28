Revolución en LIV Golf: torneos a 72 hoyos, más jugadores y más descensos

LIV Golf ha anunciado una batería de cambios para su temporada 2026 con un mensaje claro: premiar la regularidad, reforzar el valor del formato por equipos y aumentar la competitividad durante todo el curso. La liga empezará del 4 al 7 de febrero en Arabia Saudí, con el ROSHN Group LIV Golf Riyadh en el Riyadh Golf Club, y lo hará además bajo los focos, un guiño a su apuesta por el espectáculo.

La principal novedad deportiva es el salto definitivo a los 72 hoyos, un movimiento con el que LIV busca acercarse al calendario profesional tradicional sin perder su identidad. A eso se suma una ampliación del campo: pasa de 54 a 57 jugadores, lo que abre la puerta a cinco plazas ‘wild card’. Dos se asignarán por rendimiento en la International Series (los dos mejores) y tres a través de LIV Golf Promotions (los tres mejores), una vía que, según la organización, pretende fortalecer el acceso competitivo y la representación global.

Rahm en una imagen de LIV / LIV

También cambia el mapa de la permanencia. LIV actualizará sus umbrales de rendimiento en la clasificación individual con tres zonas. La Lock Zone (zona segura) se amplía al Top-34 del ranking. La Open Zone queda para quienes terminen entre el 35 y el 46, y la Drop Zone (relegación) crece hasta el 47-57, es decir, once jugadores que se jugarán su sitio. El objetivo, explican, es aumentar la rotación y elevar la tensión competitiva durante toda la temporada.

El sistema de puntos también se retoca: en 2026 habrá más puntos totales, se otorgarán a todas las posiciones y se dará más peso a los mejores resultados, buscando reflejar mejor la consistencia y, a la vez, el impacto individual en el rendimiento colectivo.

Apuesta por las franquicias

En el apartado económico, LIV redobla su apuesta por las franquicias. La liga incrementará en 5 millones de dólares por torneo la bolsa retenida por equipos: el premio semanal pasará de 5 a 10 millones, y los 13 equipos cobrarán cada semana según su posición final (no solo los tres primeros). Además, se crea un nuevo premio de 2,3 millones por evento para recompensar el rendimiento individual dentro de los equipos que acaben en el podio. En total, LIV cifra en 470 millones los premios entre individuales y equipos a repartir en su temporada de 14 torneos.

“Los cambios de 2026 van de recompensar la consistencia, fortalecer el golf por equipos y crear rutas más claras para ganarse un sitio”, resumió el CEO, Scott O’Neil, convencido de que esta evolución hará a LIV “más competitivo, más transparente y más emocionante”.