Los records que aún ostenta Tiger Woods cumplidos los 50

Al celebrar el 50 cumpleaños de Tiger Woods, reflexionamos sobre la que muchos consideran la carrera más ilustre y prolífica en la historia del PGA TOUR. A lo largo de su trayectoria, Woods redefinió la grandeza, estableciendo récords y alcanzando hitos que aún se mantienen vigentes, muchos de los cuales quizá nunca se superen.

La mayoría de los récords de esta colección datan de 1983, año en que el PGA TOUR comenzó a registrar las puntuaciones de cada hoyo, marcando el comienzo de una nueva era de hitos estadísticos y con Tiger como principal protagonista.

A continuación, un análisis completo de 50 récords que Woods ostenta actualmente en la historia del golf:

1. Ganó 82 torneos del PGA TOUR, empatando la mayor cantidad de todos los tiempos.

2. Woods superó 142 cortes consecutivos desde 1998 hasta que falló en la CJ CUP Byron Nelson de 2005.

3. Promedio de puntuación más bajo en una sola temporada: 67,794, tanto en 2000 como en 2009.

4. Mayor promedio bajo par en una sola temporada en el PGA TOUR desde 1983, con 263 bajo par en 2000.

5. Mayor promedio total de golpes ganados en la temporada (2006: +3,44).

6. Mayor promedio de victorias por cuatro o más golpes en una temporada en el PGA TOUR desde 1983, con cinco en 2000.

El mejor Tiger ha dejado un legado de records que difícilmente nadie podrá igualar / PGA

7. Empatado con el promedio de puntuación más bajo en par 3 en una temporada en el PGA TOUR desde 1983 (2000: 2,91).

8. Mayor porcentaje de recuperación en una sola temporada desde 1983 (2000: 36,51).

9. Único jugador en ganar el Torneo Memorial presentado por Workday en tres temporadas consecutivas.

10. Ha ganado en siete países diferentes, la mayor cantidad de cualquier jugador desde 1983 (Canadá, Inglaterra, Irlanda, Japón, Escocia, España y Estados Unidos).

11. Cuenta con 19 torneos en los que lideró o colideró en golpes ganados: Approach, la mayor cantidad de cualquier jugador del PGA TOUR desde 2003.

12. Empató con la mayor cantidad de victorias en una sola temporada en el PGA TOUR desde 1983, con nueve en 2000.

13. Consiguió 36 victorias consecutivas con el liderato absoluto tras 54 hoyos en eventos de 72 hoyos del PGA TOUR, la racha más larga de cualquier jugador desde 1983.

14. Obtuvo ocho victorias en el mismo campo en tres ocasiones (ocho victorias en Bay Hill Club & Lodge, Firestone CC y Torrey Pines, respectivamente), la mayor cantidad de cualquier jugador.

15. Defendió un título de torneo en 23 ocasiones con éxito, la mayor cantidad de cualquier jugador de todos los tiempos.

16. Logró 22 remontadas en rondas finales, la mayor cantidad de cualquier jugador en torneos de 72 hoyos del PGA TOUR desde 1983.

17. Pasó 281 semanas consecutivas en el puesto número 1 del OWGR, la racha más larga de cualquier jugador.

18. Pasó 683 semanas en el puesto número 1 del OWGR, la mayor cantidad de cualquier jugador.

19. Ganador del premio al Jugador del Año del PGA TOUR en 11 ocasiones, la mayor cantidad que cualquier otro jugador.

20. Jugó 52 rondas consecutivas con par o mejor, la racha más larga de cualquier jugador del PGA TOUR desde 1983.

21. Consiguió 12 victorias por siete golpes o más, la mayor cantidad de cualquier jugador del PGA TOUR desde 1983.

22. Obtuvo 23 victorias en sus primeras 100 participaciones, la mayor cantidad de cualquier otro jugador del PGA TOUR desde 1983 (el segundo con más victorias fue Rory McIlroy con 11).

23. Ganó en siete participaciones consecutivas, la mayor cantidad de cualquier jugador del PGA TOUR desde 1983.

24. Ganó el Premio Byron Nelson (líder en promedio de puntuación) durante nueve temporadas, más que cualquier jugador desde 1980.

25. Ganó el Abierto de Estados Unidos de 2000 por 15 golpes, la mayor victoria de cualquier jugador en un campeonato importante de todos los tiempos.

26. Ganó 11 torneos en un desempate, la mayor cantidad desde 1983.

27. Ganó el Masters de 1997 por 12 golpes, la mayor diferencia en la historia del torneo.

28. Obtuvo 199 top 10, la mayor cantidad desde 1983.

29. Woods es el último jugador en ganar en tres semanas consecutivas en el PGA TOUR (Campeonato de la PGA de 2006, WGC-FedEx St. Jude Invitational, Campeonato Dell Technologies).

30. Actualmente sigue siendo el jugador más joven en completar el Grand Slam de su carrera (24 años, 6 meses y 23 días).

31. Ganó cuatro campeonatos importantes consecutivos (Abierto de Estados Unidos de 2000, Abierto de Australia, Campeonato de la PGA, Masters de 2001), la racha más larga de cualquier jugador en la era moderna.

32. Mayor cantidad total de dinero oficial ganado en una carrera en el PGA TOUR.

33. Dieciséis victorias en Florida, la mayor cantidad de cualquier jugador del PGA TOUR desde 1983 por 11 golpes.

Woods alcanza los 50 años, edad que le permite jugar con los seniors, aunque en su cabeza aún está dar guerra entre los jóvenes / PGA

34. Trece victorias en Ohio, la mayor cantidad de cualquier jugador del PGA TOUR desde 1983 por nueve golpes.

35. Nueve victorias en Georgia, la mayor cantidad de cualquier jugador del PGA TOUR desde 1983.

36. Siete victorias en Illinois, la mayor cantidad de cualquier jugador del PGA TOUR desde 1983.

37. Ocho victorias internacionales, la mayor cantidad de cualquier jugador del PGA TOUR desde 1983.

38. Es el único jugador en ganar los cuatro ‘Majors’ por cinco o más golpes cada uno.

39. Único jugador en ganar el U.S. Junior Amateur, el U.S. Amateur y el U.S. Open (ganando cada uno tres veces).

40. Ha ganado cinco torneos consecutivos del PGA TOUR en tres ocasiones distintas; ningún otro jugador lo ha logrado desde 1983.

41. Ganó cada uno de los cuatro Majors el año en que Jack Nicklaus participó por última vez (Abierto de Estados Unidos de 2000, Campeonato de la PGA de 2000, Masters de 2005 y Campeonato Abierto de 2005).

42. Catorce victorias en marzo, la mayor cantidad de cualquier jugador del PGA TOUR desde 1983.

43. Cinco victorias en mayo, igualando la mayor cantidad de cualquier jugador del PGA TOUR desde 1983.

44. Siete victorias en junio, la mayor cantidad de cualquier jugador del PGA TOUR desde 1983.

45. Ocho victorias en julio, la mayor cantidad de cualquier jugador del PGA TOUR desde 1983.

46. Quince victorias en agosto, la mayor cantidad de cualquier jugador del PGA TOUR desde 1983 por ocho. 47. Siete victorias en septiembre, la mayor cantidad de cualquier jugador del PGA TOUR desde 1983.

48. Ocho victorias en octubre, la mayor cantidad de cualquier jugador del PGA TOUR desde 1983.

49. Obtuvo 46 victorias a sus 20 años, la mayor cantidad de cualquier jugador del PGA TOUR.

50. Único jugador de todos los tiempos del PGA TOUR en tener cinco temporadas consecutivas con cinco o más victorias (1999-2003).