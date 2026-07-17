Rahm saca la raza y se sitúa a cuatro golpes de Herbert en el Abierto Británico

El jugador español Jon Rahm reafirmó este viernes su candidatura a la victoria en el Abierto Británico de golf después de concluir la segunda ronda con un total de -4, a cuatro golpes del líder, el australiano Lucas Herbert, quien pasó a encabezar el torneo después de igualar la ronda más baja en la historia de los ‘majors’ de golf con una tarjeta de 62 golpes.

Rahm volvió a exhibir su consistencia, en particular en las aproximaciones y con el ‘putt’ que le sirvieron para paliar su desacierto en algunas salidas, lo que le impidió acercarse más a la cabeza del torneo que se disputa en el campo inglés de Royal Birkdale, al norte de Liverpool.

En los primeros seis hoyos, el golfista vasco alternó dos ‘birdies’ y dos ‘bogeys’, el segundo de ellos doloroso al fallar un pateo sencillo cuando había hecho lo más complicado al salvar la bola de la maleza.Tras mejorar desde el ‘tee’, embocó otros dos hoyos bajo par para ponerse con -3, pero de nuevo recayó en el 15 y su frustración le llevó a tirar el palo contra el suelo para acabar con ‘bogey’.

Lejos de amilanarse, el ‘León de Barrika’ se sobrepuso y cerró los tres últimos hoyos con dos ‘birdies’, que pudieron ser tres si no llega a fallar el último ‘putt’ de un metro que hubiera redondeado su actuación. Rahm queda a cuatro de Herbert, compañero en LIV, la liga saudí, quien tuvo en su mano convertirse en el único en la historia en firmar 61 golpes, pero le pudo la presión y no embocó un tiro fácil en el último hoyo.

Al poco de su gesta, fue Burns el que se apuntó a la lista histórica también con 62 golpes, gracias a una tarjeta impecable de ocho ‘birdies’, el último con un ‘chip’ antológico desde el búnker, para ponerse con -5, a tres de Herbert.

El tercer protagonista de la jornada fue el estadounidense Bryson DeChambeau, que con una vuelta de -4, se puso con -7 en segunda posición, a uno del australiano. A la estela, quedaron con -6 sus compatriotas Jackson Suber, líder tras la jornada inaugural, y Cameron Young.

El número uno del mundo, Scottie Scheffler, sin jugar de forma brillante, se mantiene en la pelea para mantener la corona lograda el pasado año al acabar con -4, como Rahm, y tres por delante del norirlandés Rory McIlroy.

McIlroy, número dos del mundo, mejoró su actuación respecto a la víspera y se quedó con -1, lo que le permite soñar aún con el reto de ser el primero en ganar el torneo después de acabar por encima del par en la primera ronda desde que lo hizo el irlandés Pádraig Harrington en 2008, también en Royal Birkdale. El segundo español en la general es Eugenio Chacarra, quien a la tercera superó por primera vez el corte en un ‘major’ y se quedó de nuevo en el par, con lo que tiene lejos a los de cabeza.

Después de ponerse con +1 tras un 'bogey' en el hoyo seis, Chacarra reaccionó con dos 'birdies' en la segunda parte que le pusieron en rojo, pero en el último hoyo, tropezó y se quedó igual que tras el primer recorrido.También pasó el corte el castellonsense Josele Ballester con un final épico, al hacer ‘eagle’ en el 17 y estar a punto de repetirlo en el último, pero la bola dio a la bandera y se conformó con el ‘birdie’.

Quedaron eliminados los otros tres españoles: Ángel Ayora, David Puig y el amateur catalán Alejandro de Castro. Ayora rindió homenaje al fallecido Severiano Ballesteros al vestir el mismo polo amarillo y pantalón marrón que la gran leyenda del golf español lució en el Abierto Británico de hace cincuenta años, en el que se dio a conocer.