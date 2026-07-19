Rahm se hunde y el neozelandés Ryan Fox conquista el Abierto Británico

El jugador neozelandés Ryan Fox conquistó este domingo, después de una última ronda trepidante, la 154ª edición del Abierto Británico, lo que supone el primer ‘major’ de su carrera y el tercero de un golfista del país oceánico.

Fox, de 39 años y número 56 en la clasificación mundial, tuvo que esperar al último hoyo para desbancar al estadounidense Cameron Young, quien había terminado como líder provisional tras una vuelta soberbia cuando aún le faltaba la mitad de la suya al golfista de Auckland.

Después de igualar el sábado la ronda más baja en los 'grand slam' con 62 golpes, Fox encaró la última jornada a dos de la cabeza y, tras una actuación llena de altibajos, remató la victoria con un ‘birdie’ en el 18, con un ‘putt’ de dos metros, que le dejaba con -10, con uno de ventaja respecto a Young.

Los españoles, lejos

Los españoles Jon Rahm y Josele Ballester vivieron este domingo una desafortunada última ronda que les dejó muy lejos de la cabeza, después de que tuvieran un mal inicio que frenó sus opciones de acercarse a la cabeza con las que comenzaron la jornada.

Rahm y Ballester acabaron con el par del campo en la clasificación, el mismo resultado que el tercer español en liza, Eugenio Chacarra.

El caso de Rahm fue especialmente desdichado al repetir el mismo error de la ronda anterior, al enviar la bola desde la salida del primer hoyo a una zona de arbustos, lo que le abocó a otro doble ‘bogey’, que no fue el único, porque hizo otro para cerrar el torneo.

Aunque necesitaba una remontada épica para conquistar su primer 'Open' y el primero de un español desde el de 1988 de Severiano Ballesteros, Rahm aún tenía confianza en dar batalla y pelear con los mejores en los últimos 18 hoyos del campo de Royal Birkdale, en Southport, al norte de Liverpool.

Pero el jarro de agua fría por el fallo desde el ‘tee’ del 1, esta vez con la madera en vez de con el ‘driver’, echó por la borda cualquier esperanza y le abocó a completar la ronda sabedor de que este curso tampoco podrá sumar el tercer ‘major’ de su carrera.

El ‘León de Barrika’ intentó hacer de tripas corazón y pareció recobrar el ánimo con el ‘birdie’ del hoyo 5, pero en los dos siguientes volvió a naufragar con dos ‘bogeys’ consecutivos al que añadió un tercero en el noveno.

No quiso venirse abajo y sacó su orgullo para sumar dos nuevos ‘birdies’, pero se despidió de Royal Birkdale con otro doble ‘bogey’ que ahondó su decepción.

Ballester, que tuvo el honor de compartir juego con el número uno del mundo, el estadounidense Scottie Scheffler, no pudo duplicar su buena actuación del sábado y cometió varios errores que le llevaron a hacer un doble ‘bogey’ y tres ‘bogeys’, por solo dos ‘birdies’, para acabar con +3 en la jornada.

En cualquier caso, es la mejor actuación del castellonense, de 22 años, en los cuatro ‘majors’ disputados después de que en los tres anteriores no pasara el corte. Chacarra también cerró su primer Abierto Británico en el par del campo después de hacer -1 en la ronda, con un ‘bogey’ y dos ‘birdies’.

Aunque Chacarra se había exigido más tras pasar el corte, sigue sumando puntos en la Carrera a Dubái, el 'ranking' del circuito europeo, en el que es tercero, para conseguir la tarjeta del PGA Tour el próximo año, para lo que necesita quedar entre los diez primeros.

“Quitando el viernes, muy contento de cómo he jugado. Puedo competir con los mejores del mundo. Obviamente, todavía me queda mucho trabajo por hacer, pero no estoy tan lejos de lo que creía. He hecho muchas cosas bien”, valoró el madrileño, de 26 años