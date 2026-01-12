Rahm descarta volver por ahora al PGA Tour: "Mi plan es seguir jugando en LIV"

El jugador español Jon Rahm adelantó este lunes que su plan para esta temporada es permanecer en el LIV Golf y "seguir jugando" en el circuito financiado por Arabia Saudí, por lo que descartó por ahora su regreso al PGA Tour estadounidense, y añadió que ya se verá "en el futuro" el rumbo que adopte su carrera deportiva.

Rahm transmitió este mensaje en declaraciones a EFE para reafirmar su permanencia en la liga saudí, a la que se incorporó en 2024, sin querer referirse al plan de retorno de grandes estrellas que militan en LIV lanzado este lunes por el PGA Tour tras anunciarse la reincorporación del estadounidense Brooks Koepka al principal circuito golfístico después de renunciar a seguir en la liga saudí.

"No sabemos qué va a pasar en relación con el PGA Tour, con el European Tour, con ránking mundial, si va a haber puntos o no puntos... Es complicado poder dar una respuesta a eso, todo en combinación. Mi plan, obviamente, este año, es jugar en LIV y seguir jugando en LIV y ya veremos qué pasa en el futuro", subrayó el jugador vasco.

Sin comentarios sobre Koepka

El ganador del Abierto de Estados Unidos de 2021 y del Masters de Augusta de 2023 no quiso hacer comentarios sobre la vuelta al PGA Tour de Koepka, quien fue hasta su marcha una de las grandes figuras de LIV junto con el propio Rahm y el también estadounidense Bryson DeChambeau.

Jon Rahm se mantiene fiel al LIV Golf a pesar de los problemas que tiene con el DP World Tour / SUBPAR

"Aún no he tenido ni tiempo de pensar en ello", se excusó el exnúmero uno del mundo, quien se encuentra en Florida (Estados Unidos) con su equipo, Legion XIII, en sesiones preparatorias de la nueva temporada del circuito saudí, que comienza el 4 de febrero en Riad.

Koepka, ganador de cinco 'majors', emitió un comunicado este lunes para anunciar su regreso al PGA Tour, cuyo máximo directivo, Brian Rolapp, divulgó poco después otro mensaje para anunciar el programa de retorno de grandes figuras a cambio de ciertas contraprestaciones. A este plan pueden acogerse tres jugadores de LIV, Rahm, DeChambeau y el australiano Cameron Smith, por haber logrado importantes triunfos en los últimos años.