GOLF
Rahm, contento con su estreno en el Open: "He jugado muy bien, muy ordenado"
El capitán de Legión XIII, se mostró esperanzado de cara a los próximos días tras un inicio más que correcto del español
El jugador español Jon Rahn se mostró satisfecho este jueves con su estreno en el Open Championship, después de terminar la primera ronda con un golpe bajo par, al sentir que jugó "muy bien y muy ordenado".
Rahm lamentó no haber embocado algunos 'putts' que le hubieran brindado algún 'birdie' más y los fallos cometidos en los hoyos 14 y 15 que acabaron con sendos 'bogeys', pero valoró su actuación global en Royal Birkdale, el campo inglés donde se celebra el último 'major' de la temporada.
"He jugado muy bien y no he conseguido meter 'putts (...) He jugado muy cómodo con los hierros, muy ordenado. A ver si puedo seguir jugando igual de bien", confió el golfista vasco en declaraciones a los medios al final de la jornada.
Puig, decepcionado
El peor español de la ronda de los seis que toman parte en el torneo fue el catalán David Puig, que debido a un 'bogey' y a un triple 'bogy' en los dos últimos hoyos, acabó con +4, lo que le sitúa en una posición muy complicada con vistas a superar el corte.
"Venía con un resultado más que decente, pero es lo que hay, un final muy duro. Decepcionado, frustrado y todo lo malo que se puede estar. Una pena", se sinceró el golfista de La Garriga (Barcelona).
Admitió que desde el Abierto de Estados Unidos celebrado entre el pasado 18 y 21 de junio, está atravesando una etapa "difícil" en la que su estado de forma se ha resentido. "Es complicado ver las cosas positivas cuando no hay mucha confianza al dar la bola", remarcó Puig.
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