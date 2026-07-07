Rahm no cierra la puerta a poner dinero para que sobreviva el LIV Golf: "Nunca digas nunca"

El golfista español Jon Rahm no descartó este martes la posibilidad de invertir en LIV Golf, la liga a la que Arabia Saudí dejará de financiar a final de esta temporada, y aunque desveló que no le han pedido dinero por ahora, dejó la puerta abierta a ayudar para que pueda subsistir la competición

"Hay algo que he aprendido en la vida: nunca digas nunca. No voy a cerrar completamente la puerta a algo que pueda suceder en el futuro", afirmó Rahm en una rueda de prensa en la localidad escocesa de North Berwick, donde este jueves comienza el Abierto de Escocia, organizado por el PGA Tour y el DP World Tour y con la presencia de jugadores de la liga saudí.

El golfista vasco, quien milita en LIV desde comienzos de 2024, explicó que el máximo directivo del circuito, Scott O'Neil, "está trabajando mucho" para encontrar nuevos inversores que cubran el hueco que va a dejar el Fondo de Inversión Pública (PIF, en inglés) de Arabia Saudí, que ha gastado alrededor de 5.000 millones de dólares (unos 4.300 millones de euros) desde el nacimiento de la liga en 2022.

"No me han pedido dinero"

"Hay muchas maneras de afrontar ese tema. En cuanto a poner dinero de mi bolsillo, todavía no me lo han pedido. Así que no sé si lo harán o no. Han explorado distintas vías para hacer evolucionar el proyecto respecto a lo que ha sido hasta ahora, pero, por el momento, no me han pedido que invierta", respondió Rahm.

Rahm llega con ilusión a Escocia, en la semana previa del Open Championship, que se jugará en Royal Birkdale / DPWT

Una de las opciones que se baraja es que algunos golfistas del circuito inviertan dinero propio en la bolsa de premios del próximo año a cambio de una participación accionarial.

Respecto a cómo se siente en las competiciones de LIV en comparación con los torneos de los dos circuitos tradicionales, Rahm aseguró: "La sensación antes y durante los torneos es de muy buen ambiente, muy buena onda y mucha felicidad. Así que no siento nada diferente al llegar esta semana".

Cuatro torneos del DP World Tour

El exnúmero uno del mundo detalló los otros cuatro torneos que va a jugar del circuito europeo, una vez que acabe LIV a finales de agosto, en virtud del pacto que alcanzó con el DP World Tour para saldar sus multas y regularizar su situación.

Rahm cree en el LIV Golf aunque no sabe si le pedirán ayuda financiera de cara al 2027 / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa / Europa Press

Su calendario incluye en septiembre el torneo de Irlanda y el campeonato BMW PGA de Wentwordth (Inglaterra), y en octubre, el Alfred Dunhill en Escocia y el Abierto de España, aunque auguró que será difícil estar en estos dos últimos al coincidir, presumiblemente, con el nacimiento de su cuarto hijo.

"Muy probablemente, me perderé esos dos", apuntó Rahm, quien señaló que, a cambio, jugaría las finales del DP World Tour en Abu Dabi y Dubái en noviembre. El golfista español dijo desconocer los cambios que prepara el PGA Tour con vistas a 2028, con dos divisiones en las que habrá ascensos y descensos. "Ni idea. No uso redes sociales. No tengo ni idea", confesó Rahm.