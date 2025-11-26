Quince españolas lucharán por el título en el Andalucía Costa del Sol Open de España

El Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho 2025 reunirá a partir de este jueves y hasta el domingo a un bloque estelar de jugadoras españolas encabezado por dos referentes del golf continental: Carlota Ciganda y la malagueña Azahara Muñoz, que regresa a casa con la ilusión de jugar ante los suyos.

Ambas llegan con dos títulos en su palmarés y con la oportunidad de convertirse en la primera tricampeona de la historia del Open, un hito que añade emoción y expectación a la gran final del Ladies European Tour (LET). Ciganda defenderá el título logrado en 2024 en el propio Real Guadalhorce Club de Golf, mientras que Azahara regresa a Málaga con la ambición de volver a brillar ante su afición.

Junto a ellas competirá un grupo de trece españolas que aportan experiencia, talento y profundidad competitiva. Entre ellas figuran jugadoras con victorias en el LET como Nuria Iturrioz (vencedora este año en el Aramco Houston Championship) Ana Peláez, Marta Martín y María Hernández, además de perfiles consolidados como Luna Sobrón, Blanca Fernández, Teresa Toscano, Harang Lee, Amaia Latorre, y Marta Sanz. Todas ellas conforman un conjunto compacto y competitivo que aspira a un papel destacado en el cierre de la temporada europea.

Iturrioz es una de las jugadoras españolas que habrá que seguir de cerca en este Open de España / OPEN

Tres jóvenes amateurs, a escena

Completa la representación española un trío de amateurs de primer nivel: Paula Martín (nº 2 del ranking mundial amateur y campeona este año del British Amateur), Andrea Revuelta (nº 3 del ranking mundial amateur y quinta clasificada en el Open de 2024) y Adriana García Terol (vigente campeona de España Absoluto). Las tres lucharán por el Premio Celia Barquín, galardón que distingue a la mejor amateur del Open y que se ha consolidado como un reconocimiento clave para las nuevas generaciones del golf español. Su presencia garantiza una batalla de enorme nivel y proyecta el protagonismo de la cantera nacional.

Andrea Revuelta es una de las tres golfistas amateurs invitadas al Open de España / OPEN

El Real Guadalhorce Club de Golf acogerá por segundo año consecutivo la gran final del LET tras el éxito organizativo y deportivo de 2024. El recorrido malagueño, técnico y exigente, volverá a ser un escenario idóneo para un campeonato marcado por la igualdad y la presencia de algunas de las mejores jugadoras del continente.

Con dos estrellas aspirando a hacer historia, un nutrido grupo de españolas en plena madurez competitiva y tres amateurs llamadas a liderar el futuro del golf nacional, el Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho 2025 promete una semana vibrante en un entorno que ya es referencia del circuito europeo.

Campeonas históricas

El torneo contará también con otras campeonas históricas del Open como Aditi Ashok, vencedora en 2023, y Lee-Anne Pace, que conquistó el título en 2013. Este cartel de lujo se combina con un grupo de jugadoras que han brillado esta temporada, entre ellas la singapurense Shannon Tan, actual líder de la Orden de Mérito, y la británica Mimi Rhodes, su única rival en la lucha por el número uno.

La final en Málaga decidirá quién se lleva la corona europea con un doble escenario apasionante: si Mimi gana, Shannon tendrá que finalizar segunda en solitario para conservar el liderazgo; si Mimi termina segunda, Shannon deberá alcanzar al menos la sexta posición para proclamarse campeona.

La británica Mimi Rodhes luchará por la Orden del Mérito en el torneo e nGuadalhorce / OPEN

El plantel internacional que aterriza esta semana en Málaga habla por sí solo de la magnitud de la cita. En total, el torneo reúne a 31 jugadoras que ya saben lo que es ganar en el Ladies European Tour, acumulando entre todas ellas 75 victorias en el circuito.

Este grupo de campeonas incluye nombres como la balear Nuria Iturrioz, Sára Kousková, Anna Huang, Cara Gainer, Cassandra Alexander, Darcey Harry, Perrine Delacour, Alice Hewson y Laura Fuenfstueck, todas ellas triunfadoras esta temporada. La mezcla de veteranas contrastadas, rookies capaces de cambiar el rumbo del torneo en cualquier momento (en el torneo participan 16 debutantes esta temporada) y estrellas consolidadas garantiza una competición tan abierta como imprevisible.