Quim Vidal firma en Escocia un valioso quinto puesto

El Scottish Challenge, perteneciente al Hotelplanner Tour, el segundo circuito europeo, resultó propicio para el profesional catalán, Quim Vidal, que finalizó en una destacada quinta posición final compartida con un total de 270 golpes (-14).

Vidal tuvo un inicio explosivo en el SCHLOSS Roxsburgue escocés donde incluso adquirió el liderato provisional con dos golpes de renta sobre los escoceses Daniel Young y Euan Walker tras la segunda jornada.

“Me encuentro jugando muy cómodo, parece que este campo se ajusta totalmente a mi juego”, dijo el jugador de Golf Sant Cugat.

Un tercer día que lastró sus opciones

Aunque su idilio con el recorrido escocés no le acompañó en la tercera vuelta de 73 impactos (+1), más discreta, le hizo retroceder varias posiciones Pero Vidal no estaba dispuesto a ceder a pesar de no tener el mejor día en la jornada del sábado

El escocés Daniel Young hizo de profeta en su tierra y lograba su primera victoria en el HotelPlanner Tour / HOTEL PLANNER

Su último registro de este domingo de 68 golpes (-3) le aupó hasta la quinta plaza, a solo cinco impactos del escocés Daniel Young, ganador de la prueba y que le permite seguir con sus opciones intactas de lograr la tarjeta del DP World Tour para la próxima temporada.

Por su parte, el profesional de Golf Moià, Adri Arnaus, también tuvo una actuación destacada, finalizando decimosegundo, con 273 golpes (-11).