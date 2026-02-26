El Programa Pro Spain Team 2026 de la RFEG apoya a 22 golfistas de élite con José María Olazábal como asesor

El Programa Pro Spain Team 2026, una iniciativa de la RFEG en colaboración con el Consejo Superior de Deportes, que persigue la formación y la ayuda a los golfistas de elite en sus primeros años en el campo profesional, alcanza su decimoséptima edición, más de tres lustros materializados en otro apoyo masivo.

Veintidós golfistas de gran proyección bajo el paraguas de esta iniciativa forman parte de la promoción 2026, que en esta ocasión, por segundo año consecutivo, cuenta con un golfista ilustre en calidad de asesor: José María Olazábal.

Diez mujeres y doce hombres, algunos de ellos protagonistas de muy buenos resultados en los distintos Circuitos a pesar de su evidente juventud, integran la nómina de golfistas seleccionados por el Comité de Profesionales de la RFEG para formar parte del citado Programa Pro Spain Team 2026.

Seis jugadores catalanes

El listado de golfistas seleccionados en este Programa Pro Spain Team 2026 incluye, en categoría masculina, a Alejandro Aguilera, Javier Barcos, Albert Boneta, Joel Moscatel, Eduard Rousaud, Joseba Torres, Lucas Vacarisas y Quim Vidal –todos ellos ya formaban parte de la promoción del Programa Pro Spain Team 2025– y las nuevas incorporaciones de Asier Aguirre, Pablo Alperi, Pablo Ereño y Josep María Serra. Ha causado baja con respecto a 2025 Víctor Pastor, incluido en el Programa en seis promociones, de 2020 a 2025.

Josep Maria Serra, una de las nuevas incorporaciones del Pro Spain Team 2026 / ALPS

Por su parte, en categoría femenina, hay dos caras nuevas que se suman al bloque ya consolidado en 2025 integrado ya en aquel momento por Teresa Díez Moliner, Marina Escobar, Blanca Fernández, Fátima Fernández, Marta Martín, Ana Peláez, Carla Tejedo, y Teresa Toscano. A este grupo se añade en 2026, como novedades, a Carla Bernat y Carolina López-Chacarra, mientras que abandona el programa Paz Marfá tras cuatro temporadas de permanencia.

En total, un grupo uniforme de golfistas, caracterizados todos ellos por una sobresaliente trayectoria, que cuentan en 2026 con una ayuda que facilita su tránsito desde la etapa amateur y posibilita una incorporación más rápida a los Circuitos Profesionales más importantes.

Quim Vidal, en el DP World Tour

Es preciso destacar que en el presente grupo de integrantes del Pro Spain Team 2026 hay un golfista con tarjeta en el DP World Tour (Quim Vidal), seis en el Hotelplanner Tour y cuatro en el Alps Tour. Uno de ellos, Eduard Rousaud, compatibiliza su temporada entre el Hotelplanner Tour y el Asian Develop Tour.

Por su parte, en el grupo femenino, tres jugadoras cuentan con tarjeta para disputar torneos en el LPGA, Fátima Fernández, Carolina López-Chacarra y Carla Tejedo, en un año que puede ser clave en el desarrollo profesional de todas ellas.

Otras cuatro –siete si se incluye a las citadas Fátima Fernández, Carolina López-Chacarra y Carla Tejedo– disputarán torneos en el Circuito Europeo Femenino, mientras que dos (Carla Bernat y Teresa Toscano) tienen opción de jugar en el Epson Tour en lo que constituye una firme apuesta por proseguir sus carreras deportivas en Estados Unidos. Por su parte, Teresa Díez Moliner y Marina Escobar progresarán en el LETAS con algunas incursiones en el LET a través de posibles invitaciones.

Un programa revolucionario

Juan Guerrero-Burgos, Presidente de la RFEG presentó el Programa, creado en 2009, como “una revolución para el mundo del golf profesional”, recordando que además de las invitaciones deportivas, el programa brinda a los jugadores concentraciones técnicas con especialistas de primer nivel como José María Olazábal. ”Son fantásticas. El aporte de maestros como él o como Gonzalo Fernández-Castaño, que se suma este año, siempre es muy valorado por los golfistas que integran el programa”, agregó.

Todos los integrantes del Pro Spain Team 2026 se benefician de un Programa que establece ayudas de índole económica –en función del Circuito que disputen habitualmente–, formativa –evaluación a cargo de técnicos TPI, preparadores físicos, etc– y de gestión –invitaciones a torneos, búsqueda de patrocinadores–. Asimismo pueden utilizar el Centro de Excelencia del Golf ubicado en la zona de prácticas del Centro Nacional, una instalación modélica que se sitúa en la vanguardia del golf mundial.