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PGA Championship 2026, en directo: última jornada con Jon Rahm, en vivo
Sigue en directo la jornada final del PGA Championship
Sigue en directo en SPORT la última jornada del PGA Championship, con Jon Rahm peleando por el triunfo.
¿Aguantará Rai a la presión de Rahm? Nervios a floir de pie
Mcllroy lo tiene complicado y aprieta en el par 3 del hoy 13. Para intentar buscar el birdie
En la salida del 13, Rai cae en el bunker. No lo tendrá fácil. Y Rahm aprieta.
Oportunidad de birdie para Rahm y error de Mcllroy que pierde comba y está en -3
Hay un triple empate en el segundo puesto entre Rahm J., Schmid M. y Justin Thomas. Este último ya ha acabado su recorrido. Rahm está en el 11 y Schmid en el 10. El líder Rai está en el 12
Cameron Smith falla en el 17. Una irregular salida de bunker, un flojo putt y se queda a -4. Pierde el tren de cabeza
En el hoyo 13, Mcllroy sufre tras una mala salida. No está en green y se dispone a dar el tercer golpe
Rahm hace en el par en el hoyo 10 y sigue a -5, a uno del líder, el británico Aaron Rai. Se le ve tranquilo para el asalto final.
Ahora mismo, Jon Rahm es tercero (-5 tras el hoyo 10). Lideran Matti Schmid y Aaron Rai.
¡Buenas noches a todos! Ya está en disputa la ronda final del PGA Championship, el segundo 'major' de la temporada. Jon Rahm está en la pelea por ganar el título.
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