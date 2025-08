Pau Gasol: "La Ryder Cup 2031 va a tener un gran impacto para Catalunya y España"

¿Pau, como has vivido la llegada de la Ryder Cup 2031 a Camiral, en Girona?

La verdad es que muy emocionado, contento y feliz de que la Ryder Cup vuelva a España después de la edición de Valderrama en 1997.

¿A tu juicio, que es lo que hace tan especial y diferente este torneo al resto?

Es un evento que trasciende del deporte y estoy convencido que va a tener un impacto increíble en este territorio y en mi país. Así que muy contento de ver como estos seis años van a llevarnos a la competición, y después va a tener un impacto a nivel social y económico importantísimo. Vamos a traer a mucha gente de todo el mundo que van a descubrir una tierra fantástica, de grandes experiencias en Costa Brava con su paisaje, la cocina...es un día de felicidad. Para que esto fuera posible se ha juntado el trabajo de mucha gente, del sector privado y público y felicitarles por esa cohesión.

¿Cómo te has involucrado en este proyecto con tantos asuntos en los que estás metido?

A mi me gusta el deporte, la vida, me gusta pasarlo bien y los acontecimientos que son especiales, excepcionales y que realmente pueden tener un impacto más allá del propio deporte. Este evento en Catalunya, es un evento referente del mundo del deporte y que trasciende.

Pau ha jugado con profesionales de otras disciplinas, como Rafa Nadal, otro 'loco' del golf / SPORT

¿Te ofreciste para ayudar?

Tuve conversaciones con el equipo directivo de Camiral, llevábamos cuatro años hablando, y dando apoyo de manera interna, con los contactos y las personas que yo podía tener. He intentado colaborar y seguir muy de cerca el proceso y que la gente entienda que es un acontecimiento muy importante para España. Además, creo que el golf en España debe seguir evolucionando y tener una visión que se aleje del elitismo y se vea como un deporte mucho más popular como ya lo es en todo el mundo.

El golf ganará adeptos

¿Crees que el golf que ganará adeptos tras conocerse esta cita en Girona?

Sin duda que ganará más aficionados y jugadores, porque una vez lo conoces, te cambia completamente la visión. Puedes descubrir un mundo fascinante, un deporte complejo pero al mismo tiempo muy atractivo.

¿Por qué a muchos ex profesionales del deporte les gusta tanto?

Es un reto, la competitividad es un factor importante, una actividad física que te viene de gusto hacer. Te ayuda a abrirte y estás con las personas que juegas y te pasas unas cuatro horas haciendo una actividad conjunta, descubriendo campos y detalles en cada uno de ellos, al aire libre, siempre quieres mejorar. Es un reto constante a uno mismo, con unos valores muy especiales.

Pau acudió a la presentación de la Ryder 2031 y se mostró entusiasmado con el evento que llega a Camiral, en Girona / SPORT

Al golfista lo has convencido, pero no lo has logrado con tu hermano Marc…

Bueno, poco a poco. En la vida, muchas cosas ocurren en el ‘timing’ perfecto, en las relaciones personales, en los hobbys. Las cosas no hay que forzarlas nunca. A mi, también me quisieron introducir al golf mucho antes y no quise, ni tenia tiempo.

Aficionado en la pandemia

¿Y cómo llegaste a este deporte?

Pues fue a raíz de la pandemia como le ocurrió a mucha otra gente. Estaba en el proceso de recuperación del pie, y fue la oportunidad y el momento ideal para poderlo practicar. Era la posibilidad de realizar una actividad al aire libre, de salir de casa, de desconectar, tenia tiempo y los campos de golf lo hicieron muy bien dando acceso a sus instalaciones como una actividad esencial, de practicar deporte. Vas descubriendo que no es tan difícil, pero lo es. Luego vas mejorando, llegan algunos golpes buenos y te dan algo especial y solo quieres mejorar.

Pau también ha tenido la oportunidad de jugar una ronda de golf con Jon Rahm en Sotogrande / DP

Te has implicado hasta conseguir esta Ryder 2031, ahora quieres seguir teniendo un papel de promoción?

Seguramente si. Estamos trabajando que papel tendría más sentido de cara a sumar en este ilusionante proyecto que ya empieza a caminar.

¿Por cierto, como va tu handicap?

Bueno, tengo que seguir trabajando porque requiere mucha dedicación y constancia. Ahora estoy sobre 10, pero sigo en ello…