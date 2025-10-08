Una partida con mucho glamour: Rahm y Alcaraz

El Club de Campo Villa de Madrid se convirtió este miércoles en el centro neurálgico del deporte español con la disputa del Pro-Am del Open de España de Golf, el aperitivo de lujo antes del torneo que se jugará del jueves 9 al domingo 12 de octubre. El gran foco, inevitable: Jon Rahm, triple campeón del Open de España y estrella del cartel, compartiendo partida con el número uno del tenis mundial, Carlos Alcaraz.

A las 8:42, Alcaraz y Rahm compitieron hombro con hombro durante los primeros nueve hoyos en un ambiente distendido pero con ese punto competitivo que ambos trasladan a todo lo que juegan. Para el murciano, el golf es una válvula de escape perfecta frente al calendario del tenis: esta temporada ha reducido su hándicap a 11,2, reflejo de la dedicación que le pone a la madera y al hierro. Pese a que en cierto momento los médicos le recomendaron parar, ha regresado con entusiasmo y aprovecha descansos entre torneos para jugar —durante el US Open compartió rondas en Nueva York con Sergio García, David Puig y su entrenador, Juan Carlos Ferrero.

Rahm, incorporado al LIV Golf en 2023, mantiene intacto su tirón en Madrid: su presencia multiplica el interés de público y compañeros y eleva el prestigio de un Open que figura entre las citas marcadas en rojo del calendario europeo. A su estela, el Pro-Am reunió a nombres propios y caras conocidas de otros deportes, mientras el torneo oficial ultima detalles.

La edición de este año promete emoción y público: además de Rahm, el cartel anuncia a Sergio García, Patrick Reed, Ángel Hidalgo o Joaquín Niemann, entre otros. Todo ello en el escenario icónico del Club de Campo, obra de Javier Arana, uno de los recorridos más impresionantes del continente.