GOLF
Una partida con mucho glamour: Rahm y Alcaraz
En la previa del Open de España se juntaron los dos cracks
El Club de Campo Villa de Madrid se convirtió este miércoles en el centro neurálgico del deporte español con la disputa del Pro-Am del Open de España de Golf, el aperitivo de lujo antes del torneo que se jugará del jueves 9 al domingo 12 de octubre. El gran foco, inevitable: Jon Rahm, triple campeón del Open de España y estrella del cartel, compartiendo partida con el número uno del tenis mundial, Carlos Alcaraz.
A las 8:42, Alcaraz y Rahm compitieron hombro con hombro durante los primeros nueve hoyos en un ambiente distendido pero con ese punto competitivo que ambos trasladan a todo lo que juegan. Para el murciano, el golf es una válvula de escape perfecta frente al calendario del tenis: esta temporada ha reducido su hándicap a 11,2, reflejo de la dedicación que le pone a la madera y al hierro. Pese a que en cierto momento los médicos le recomendaron parar, ha regresado con entusiasmo y aprovecha descansos entre torneos para jugar —durante el US Open compartió rondas en Nueva York con Sergio García, David Puig y su entrenador, Juan Carlos Ferrero.
Rahm, incorporado al LIV Golf en 2023, mantiene intacto su tirón en Madrid: su presencia multiplica el interés de público y compañeros y eleva el prestigio de un Open que figura entre las citas marcadas en rojo del calendario europeo. A su estela, el Pro-Am reunió a nombres propios y caras conocidas de otros deportes, mientras el torneo oficial ultima detalles.
La edición de este año promete emoción y público: además de Rahm, el cartel anuncia a Sergio García, Patrick Reed, Ángel Hidalgo o Joaquín Niemann, entre otros. Todo ello en el escenario icónico del Club de Campo, obra de Javier Arana, uno de los recorridos más impresionantes del continente.
