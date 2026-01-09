Pablo Ereño sigue adelante en la Escuela del LIV Golf y Joel Moscatel se queda fuera

La Escuela del LIV Golf, denominada LIV Golf Promotions, arrancó este jueves en el complejo golfístico Black Diamond Ranch en Florida, con cara y cruz para los dos jugadores españoles que toman parte en ese evento en el que los tres primeros clasificados se ganarán los derechos para jugar en el LIV gOlf 2026.

Aunque no es un torneo al uso tradicional. En la primera jornada participaron 60 golfistas a 18 hoyos, de los cuales, los 20 primeros y empatados pasaban a la segunda jornada que se disputa este viernes en el recorrido de Florida.

Y en esa cruel primera criba, el que logró salvarla fue Pablo Ereño, que firmaba una vuelta de 66 golpes (-4), que le permitía meterse entre ese grupo de los mejores, para acabar en la segunda posición.

Una jornada completa del madrileño

El madrileño jugaba una vuelta muy completa, con un 70 muy sólido que incluso le llevó a liderar el torneo por momentos, en una gran jornada de golf, y que le ha permitido acceder a esta segunda jornada a la que se unen un grupo de jugadores exentos de la primera jornada de este jueves.

Joel Moscatel vivió una cruel eliminación por un solo golpe en el torneo del LIV Golf en Florida / DPWT

Para el ilerdense Joel Moscatel, la jornada fue realmente cruel ya que ha firmado una vuelta de par y lamentablemente se ha quedado fuera por tan solo un golpe. Un primer objetivo que tuvo muy cerca pero no pudo certificar después de una vueltaq donde firmaba un bogey un birdie y hasta 16 pares, insuficiente para meterse en el primer corte.

Para la segunda ronda se clasificaban 29 jugadores que se unen a esos 20 que estaban exentos del primer día de juego. Este viernes, una nueva criba a la que accederán para los últimos 36 hoyos los 20 primeros y empatados y jugarse finalmente esas tres tarjetas el fin de semana.

La historia más cruel en esos primeros 18 hoyos la vivió el francés Alexander Levy, que llegaba al último hoyo dentro del corte con -1, pero un doloroso triple bogey para quedar apeado de estas LIV Golf Promotions.