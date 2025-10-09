Open de Golf de España 2025: fechas, favoritos, horarios y dónde ver a Jon Rahm

El Open de España 2025 ya está en marcha en el Club de Campo Villa de Madrid, escenario clásico del calendario del DP World Tour y lugar talismán para Jon Rahm. El torneo se disputa de jueves a domingo y reúne a una nómina de primer nivel para pelear por uno de los títulos con más tirón del golf europeo y, desde luego, el más emotivo para la afición española.

Rahm acapara todos los focos. Triple campeón del Open de España, el vizcaíno persigue una cuarta corona con la que aislarse en la historia moderna del torneo. Llega con el impulso de jugar en casa, donde sus vueltas suelen crecer con el calor del público y el conocimiento del recorrido Negro del CCVM, un par 71 exigente que premia el drive colocado y la precisión con hierros medios. El reto, como siempre en Madrid, será mantener la bola en juego desde el tee y no perder golpes en unos greenes que castigan desde el rough.

No estará solo en la lista de aspirantes. Entre los rivales más destacados figuran campeones de "major", ganadores en el DP World Tour y una sólida armada española que conoce cada metro del campo. La defensa del título añade picante: el campeón de 2024 demostró que el CCVM admite sorpresas si alguien encuentra la racha con el putter el fin de semana. También asoman nombres de peso internacional con pedigrí Ryder, capaces de encadenar birdies y convertir el tramo final en una montaña rusa.

La agenda deportiva ofrece cuatro rondas, corte al término del viernes y fin de fiesta el domingo con los partidos estelares entrando en meta por los nueve segundos. Los horarios de salida sitúan a Rahm en los turnos centrales de jueves y viernes, la franja de máxima atención, con previsión de grandes aglomeraciones en los hoyos emblemáticos y un ambiente de gala en la capital. Como es habitual en el circuito, el sábado se jugará en formato "movida del día" con el líder tratando de consolidar su ventaja y el pelotón buscando asaltar la cabeza; el domingo quedará reservado para los duelos directos y la gestión de la presión en los últimos greenes.

HORARIOS DEL OPEN DE ESPAÑA DE GOLF CON JON RAHM

El partido más esperado antes del corte es el que librarán este jueves, a las 9:30 horas, Jon Rahm, Shane Lowry y Ángel Hidalgo. El viernes, jugarán a las 14:00 horas.

Jueves 9 y viernes 10 de octubre: El horario de salidas es de 8:40 a 9:50 horas por el tee del 1 y del 10, y de 12:50 a 14:10 horas por el tee del 1 y del 10. Cada día se jugarán 18 hoyos

Sábado 11 y domingo 12 de octubre: los horarios se conocerán el viernes tras el corte clasificatorio

DÓNDE VER POR TV EL OPEN DE ESPAÑA DE GOLF EN DIRECTO

El Open de España de Golf 2025, que se disputa esta semana en Madrid, se puede ver online y en directo por TV a través de Movistar Plus+ y Teledeporte, así como en la plataforma RTVE Play en online.