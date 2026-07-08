El Open de Escocia, el banco de pruebas previo al Open Championship con todas las estrellas del golf

El DP World Tour y el PGA Tour convergen esta semana con la disputa del Open de Escocia, que se juega en el espectacular recorrido de North Berwick, y en el que participan las grandes estrellas del PGA Tour como el número uno del mundo, Scottie Scheffler, como preparación para el Open Championship, que se jugará la próxima semana en el recorrido i inglés de Royal Berwick.

Un torneo que contará con un selecto grupo de jugadores españoles encabezados por el vasco Jon Rahm, además del barcelonés David Puig, ambos con el billete asegurado para la próxima semana en el cuarto ‘Major’ de la temporada.

También están en Escocia otros españoles que también competirán la próxima semana como el madrileño Eugenio López-Chacarra, ganador de dos torneos del DP World Tour consecutivos, o Ángel Ayora. No están en North Berwick Josele Ballester, que también jugará el Open además del joven amateur barcelonés Alex De Castro, que se encuentra disputando el Campeonato de Europa Amateur Masculino por equipos con España.

Scheffler es una de las grandes estrellas en Escocia esta semana / SARAH YENESEL / EFE

Aunque otros jugadores tendrán la oportunidad de ganarse ese billete como el barcelonés Pablo Larrazábal, Nacho Elvira, Álex del Rey, o el malagueñoÁngel Hidalgo. Deberán acabar entre los tres primeros que no hayan obtenido todavía el billete para el Open.

El número uno del mundo llega para defender el Open cosechado el año pasado y está convencido que pasar por Escocia es la mejor manera de prepararse. "Vengo aquí para competir y para intentar ganar, no sólo para preparar el Open. Pero jugar una semana antes ayuda muchísimo. Te acostumbras al cambio horario, al césped, al viento y a un estilo de golf completamente distinto al que tenemos en Estados Unidos", dijo.

Rahm, de vuelta al PGA Tour

Jon Rahm volverá a competir esta semana en un torneo integrado en el calendario regular del PGA Tour; algo que no ocurría desde hace casi tres años en una de las pruebas más prestigiosas del DP World Tour; cuya historia se remonta a 1972 y que, desde 2022, está compartido por ambos circuitos gracias a la alianza estratégica entre el PGA Tour y el circuito europeo.

El golfista de Barrika disputó su último torneo del calendario estadounidense a finales de agosto de 2023; cuando tomó parte en el TOUR Championship, pocos meses antes de anunciar su incorporación al LIV Golf. Desde entonces no ha vuelto a jugar un evento oficial del PGA Tour, aunque sí ha participado en los cuatro Majors y en pruebas del DP World Tour; donde mantiene su condición de miembro.

Jon Rahm confía en un gran papel en Escocia antes de afrontar el Open Championship / LIV

Entre los participantes en el torneo, el inglés Aaron Rai, el sorprendente ganador del PGA Championship y que este torneo le trae grandes recuerdos. El inglés ya había ganado un torneo del DP World Tour en el Abierto de Hong Kong cuando llegó a Escocia durante la temporada 2020, marcada por la pandemia.

En la jornada final, firmó una magnífica tarjeta de 64 golpes para establecer la marca en 11 bajo par y logró un par desde el búnker de la calle en el primer hoyo del desempate para vencer a Tommy Fleetwood y conseguir su primera victoria en las Series Rolex. Ahora regresa como campeón de un ‘Grande’.