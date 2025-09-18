Nagore Martínez, la otra representante de España en la Copa Ryder de Nueva York

El golfista vasco Jon Rahm volverá a participar en la Copa Ryder que se celebrará del 26 al 28 de este mes en Nueva York, pero no será el único representante español en la competición de golf más emblemática, que enfrenta cada dos años a los mejores jugadores europeos y estadounidenses.

Tres días antes de que comience uno de los eventos deportivos más seguidos en todo el mundo, la catalana Nagore Martínez, de 17 años, también formará parte del combinado europeo, pero en su caso en la Copa Ryder júnior, de carácter mixto, que también se va a disputar en la ciudad de los rascacielos como aperitivo de la profesional.

A sus 17 años y después de una temporada con varios triunfos, Martínez, residente en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), se ha unido a la llamada generación de oro de jóvenes golfistas españolas, englobada por jugadores como Paula Martín, Andrea Revuelta, Carla Bernat o Julia López.

En marzo, ganó el Campeonato Internacional Amateur Femenino de España y en julio, el Europeo sub18 por equipos con España en Inglaterra, además de ser semifinalista en el llamado British Girls, una suerte de Abierto Británico para menores de 18 años.

Tales méritos llevaron al capitán del equipo europeo, el británico Stephen Gallacher, a incluirla entre sus seis elecciones personales al no obtener plaza automática por ránking.

Con los nervios templados

“Un día fui con mis padres al cine y al salir, vi un mensaje del capitán que decía: ‘¿Me ayudarías a ganar la Ryder Cup en Nueva York representando a Europa?’ Me puse a llorar porque no me lo podía creer y le llamé para confirmarlo”, relata EFE la golfista barcelonesa.

Nagore se describe como una jugadora tranquila y está convencida de que mantendrá su carácter en la Copa Ryder a pesar de ser un torneo de tanta repercusión, que en categoría júnior, cumple su decimotercera edición.

“Nerviosa estaré, pero solo en la primera salida. Luego, como si nada”, presagia la jugadora catalana, quien se encuentra en Canadá esta semana participando en el Campeonato Mundial de Golf Juvenil Femenino representando a España con otras dos jugadoras.

Europa es la vigente campeona de los novatos en la Copa Ryder y busca encadenar dos victorias, un reto complejo que no sucede desde 2006. En Nueva York, hará equipo con seis franceses, un ucraniano, dos ingleses, una danesa y un irlandés.

Entre los contrincantes del conjunto estadounidense, estará Miles Russell, considerado el ‘Tiger Woods’ júnior con solo 16 años.

Nagore Martínez empezó a golpear una bola con cinco años porque sus padres lo hacían por afición. “También hacía ballet y jugaba al pádel y, a medida que iban pasando los años, escogí el golf porque era lo que más me gustaba”, señala.

Estudia segundo de Bachillerato en Sant Cugat y el próximo curso proseguirá su formación en la Universidad de Arizona, probablemente en alguna rama ligada con los negocios y la empresa.

Tiene claro que completará los cuatro años de carrera y, posteriormente, su deseo es dedicarse profesionalmente al golf en el circuito de Estados Unidos.

Su referencia deportiva es la estadounidense Nelly Korda, número dos del mundo. “No es que la intente imitar, pero más o menos”, refiere de su ídolo.

También admira a Rahm, al que no conoce, si bien confía en poder saludarlo en el campo de Bethpage Black, donde se jugará la Copa Ryder profesional y también la última jornada de la júnior el jueves 25.

El día a día de Nagore es exigente, puesto que además de las clases, entrena casi todos los días en el campo unas dos horas y media, además de una sesión de gimnasio.

“Casi nunca quedo con amigas del instituto porque no tengo tiempo libre y si lo tengo, estoy cansada. Al final, las amigas son las del golf y algún día quedo a cenar”, apunta.

Al margen de los palos, de vez en cuando va al cine y escucha música “casi para todo”, principalmente reguetón.