Nadie mueve del liderato en Sudáfrica a Eugenio López-Chacarra

Eugenio López-Chacarra lidera con mano firme el Alfred Dunhill Championship, torneo del DP World Tour que se disputa en Johannesburgo, y que reparte 1,5 millones de euros en premios.

El golfista madrileño se mantiene sólido al frente del torneo después de entregar este viernes una brillante tarjeta de 66 golpes (-6) para un total de 129 impactos (-15) y lograr un colchón de dos golpes sobre el sudafricano Jayden Schaper, que fue el gran protagonista del día con su vuelta de 64 golpes (-8), para situarse en esa segunda plaza, con -13.

El torneo, de claro dominio sudafricano, ha dejado en este segundo día a los españoles lejos de los primeros puestos a excepción del lider. Angel Ayora perdía posiciones tras su vuelta de 71 golpes (-1), para ocupar el puesto 39, mientras que Jorge Campillo y Rocco Repetto, con -4, bajaban al puesto 49.

Tampoco fue el día de Pablo Larrazábal, que se fue a los 74 golpes (+2), y lograba pasar el corte con un total de -3 junto a Alex del Rey y Manuel Elvira.

Chacarra se ha convertido en la gran esperanza de sumar un nuevo triunfo español en el DP World Tour tras el conseguido por David Puig hace dos semanas en Brisbane.