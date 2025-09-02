Golf
Murray, de jugar al golf con Alcaraz a un torneo profesional
El británico probará suerte en el mundo profesional de otro deporte
EFE
El extenista escocés Andy Murray, dos veces campeón de Wimbledon y doble medallista de oro olímpico, debutará en un torneo profesional de golf en el Alfred Dunhill Links Championship, que se disputará del 2 al 5 de octubre en Escocia, con rondas en los campos del Old Course de St Andrews, Carnoustie y Kingsbarns.
"Estoy muy ilusionado por esto y para un escocés como yo, hacerlo en Escocia en un lugar tan único lo hace aún más excepcional. En muchos aspectos, el Old Course en St Andrews se asemeja a la Centre Court de Wimbledon. Ambos tienen la misma sensación histórica y ambiente que no se encuentra en muchos lugares deportivos del mundo", expresó el extenista en declaraciones difundidas por la competición.
Durante la edición de Wimbledon, Murray jugó al golf con Carlos Alcaraz, quién aseguró entre risas que iban empatados con una victoria cada uno, y días después, el propio Murray compartió en Twitter un video del español y reveló que ya habían disputado el partido decisivo.
"Jugamos la partida de desempate esta tarde. Tal vez pregúntale qué pasó después del próximo partido (guiño)", escribió el escocés, insinuando que se había impuesto en la revancha, aspecto que Alcaraz reconoció posteriormente.
Murray, quien se retiró del tenis tras los Juegos Olímpicos de París 2024, competirá en el Team Championship, donde cada profesional se empareja con un aficionado, recreando un formato que mezcla competitividad y espectáculo.
El evento, que celebra 40 años, también tiene un componente solidario, con millones recaudados para el desarrollo de jóvenes golfistas en Escocia y Sudáfrica, así como para la Universidad de St Andrews y la preservación de monumentos históricos locales, mientras que el campeonato profesional contará con un premio de cinco millones de dólares.
