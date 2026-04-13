La millonada que se embolsa Rory McIlroy tras proclamarse campeón del Masters de Augusta 2026

Rory McIlroy ganó su segundo Masters consecutivo después de resistir las ofensivas de todos los aspirantes al título, incluido el número uno del mundo. El norirlandés resistió la presión de Scottie Scheffler y terminó abriendo distancia a partir del Amen Corner, donde dio un paso definitivo hacia la victoria. Desde ese momento, controló la ronda hasta cerrar un triunfo que supone su segunda victoria seguida en Augusta y el sexto ‘major’ de su carrera.

Lluvia de millones en premios

La organización volvió a fijar la bolsa total en 22,5 millones de dólares, una cantidad que se reparte entre los jugadores según su clasificación final. Un botín que deja claro el nivel competitivo y el peso del torneo dentro del golf mundial. Para McIlroy volver ganar en Augusta no solo significa entrar en la historia, también asegura un premio millonario.

El golfista se embolsó 4,5 millones de dólares por su victoria y confirma la tendencia al alza en los premios del circuito. El ‘major’ estadounidense sigue siendo uno de los torneos mejor pagados del calendario.

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Por detrás del campeón terminó Scottie Scheffler. El estadounidense, siempre competitivo en las grandes citas, tuvo que conformarse con la segunda posición, aunque su rendimiento también tuvo premio: 2.430.000 dólares. El tercer puesto estuvo mucho más disputado y acabó con empate entre varios jugadores. Tyrrell Hatton, Russell Henley, Justin Rose y Cameron Young compartieron esa posición, llevándose cada uno 1.530.000 dólares.