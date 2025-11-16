Mathew Fitzpatrick se lleva el DP World Tour Championship y Rory McIlroy, la ‘Race to Dubai’

En un desenlace emocionante y espectacular, el inglés Mathew Fitzpatrick se llevó su tercer DP World Tour Championship en Dubai con un total de -18, después de imponerse en el primer hoyo del desempate al gran favorito, el noirlandés Rory McIlroy, que no se fue del torneo de vacío, todo lo contrario.

El norirlandés, a pesar de la derrota en el último suspiro, amarró su séptima corona como Mejor Jugador de la temporada en el DP World Tour, al imponerse con claridad en la ‘Race to Dubai’ sumando nada menos que su séptimo título como el mejor del año, el cuarto consecutivo. Solo Colin Montgomerie le supera con ocho coronas.

Para el inglés Fitzpatrick, gran amigo de McIlroy, fue una victoria liberadora después de casi dos años sin levantar un trofeo, la décima de su carrera, aunque bien valió la espera para coronarse, por tercera vez en su carrera, como ganador del DP World Tour Championship, el torneo que cierra la temporada.

Fitzpatrick posa con el título de campéon en el DP World Tour Championship / DPWT

Desempate entre amigos

Compañeros y amigos en la pasada Ryder Cup que lograron en Nueva York, se jugaron la victoria en el primer hoyo del desempate después que McIlroy se anotara un eagle en el hoyo 18 que le salvaba por la campana y llevaba el torneo al desempate con Fitzpatrick esperando el putt final de su compañero.

En ese hoyo del play-off, McIlroy envió la bola al bunker y ya se le complicó el desenlace, con un Fitzpatrick que no tuvo que forzar la máquina para sacar el par mientras que el norirlandés no pudo recuperar y se anotó un bogey que le daba el título al jugador inglés.

McIlroy celebra con su esposa y su hija su séptima corona como mejor jugador de la temporada en el DP World Tour / DPWT

“Esta victoria compensa la larga espera para volver a ganar”, decía un feliz Fitzpatrick. “No tuve un buen comienzo de año pero mi presencia en la Ryder y cerrar la temporada con esta victoria lo compensa todo”, comentó el inglés, que se llevó un cheque de tres millones de dólares.

Ayora, octavo pero sin tarjeta del PGA Tour

Mientras Rory se llevaba el título del año, el inglés Marco Penge cerraba la temporada como el mejor segundo del DP World Tour en su primer año, y que le lleva directamente al PGA Tour, con el que compartirá derechos.

Ángel Ayora ha completado una gran temporada pero no pudo asegurarse la tarjeta del PGA Tour / DPWT

La decepción se la llevó el malagueño Ángel Ayora, que se quedó a las puertas de lograr el billete para el circuito estadounidense, aunque se lió en el hoyo 18 donde buscó el green de dos golpes, se fue al rough del fondo, y su intento de recuperación pasó cerca del hoyo… y terminó rodando imparable hasta el riachuelo.

El intento de ‘eagle’ se convirtió en un bogey que le retrasó hasta la octava posición final, que no deja de ser un magnífico resultado aunque no lo suficiente para dar el salto al PGA Tour. El mal menor es que su octavo puesto final (-14) le da plaza para el próximo Open Championship