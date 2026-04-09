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Masters de Augusta 2026, en directo: primera jornada de juego hoy jueves y última hora de John Rahm

La 90ª edición del Masters de Augusta arranca hoy jueves con el vasco Jon Rahm entre los favoritos a sumar su segunda chaqueta verde

Jon Rahm es uno de los claros favoritos a la victoria en esta 90 edición del Masters de Augusta

Jon Rahm es uno de los claros favoritos a la victoria en esta 90 edición del Masters de Augusta / EFE

Ramon Palomar

Ramon Palomar

El Masters de Augusta arranca este jueves con la primera jornada de juego del primer 'Grande' de la temporada en la que participan tres jugadores españoles, y con el vasco Jon Rahm, entre los favoritos a la victoria y con opciones de lograr su segunda chaqueta verde después de la conseguida en 2023

Entre los grandes candidatos al triunfo en el espectacular recorrido de Augusta están el número uno del mundo, Scottie Scheffler, y el defensor del 2025, el norirlandés Rory McIIlroy. Aunque el torneo siempre depara sorpresas y habrá que seguirlo a lo largo de las cuatro jornadas de juego.

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Además de Rahm, compiten en el Masters el doble campeón en Augusta, Txema Olazábal y también el campeón en 2017, el castellonense Sergio García.

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