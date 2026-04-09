Masters de Augusta 2026, en directo: primera jornada de juego hoy jueves y última hora de John Rahm

El Masters de Augusta arranca este jueves con la primera jornada de juego del primer 'Grande' de la temporada en la que participan tres jugadores españoles, y con el vasco Jon Rahm, entre los favoritos a la victoria y con opciones de lograr su segunda chaqueta verde después de la conseguida en 2023

Entre los grandes candidatos al triunfo en el espectacular recorrido de Augusta están el número uno del mundo, Scottie Scheffler, y el defensor del 2025, el norirlandés Rory McIIlroy. Aunque el torneo siempre depara sorpresas y habrá que seguirlo a lo largo de las cuatro jornadas de juego.

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Además de Rahm, compiten en el Masters el doble campeón en Augusta, Txema Olazábal y también el campeón en 2017, el castellonense Sergio García.

El número uno del mundo, Scottie Scheffler, arrancará en un de los grupos más tardíos, a partir de las 7:44 horas, en España

DeChambeau comete el primer error importante, con bogey en el par 5 hoyo 2....y se pone por encima del par, después de haber tenido que dropar...

Muchos jugadores ya en números rojos en una jornada plácida a nivel metereológico, y con todos los jugadores tratando de marcar el ritmo desde los primeros hoyos....

Recordamos que Sergio García arrancará su vuelta a partir de las 6:27 de la tarde, hora local en España, mientras que Jon Rahm será uno de los últimos en este primer día, con salida a las 7:08 de la tarde, hora española....

También están ya en el campo otros favoritos como el estadounidense Bryson DeChambeau y el ganador del 2020, Dustin Johnson, ambos jugadores actualmente del LIV Golf

La competencia ya es feroz desde el inicio, y el estadounidense Patrick Reed ya se ha situado lider con -3, en apenas dos hoyos!!!! Ha logrado birdie en el 1 y un eagle en el dos!!!!

Acaba de arrancar su vuelta uno de los favoritos, el norirlandés Rory McIlroy, que luchará por enfundarse su segunda chaqueta verde después de haber logrado el año pasado el 'Grand Slam', que significa haber ganador los cuatro torneos 'Grandes' a lo largo de su carrera....

Después de las primeras salidas de la jornada, tenemos por delante al vasco Txema Olazábal, que después de los primeros siete hoyos disputados, se ha situado al frente del torneo, con -2. Sin duda, una gran sorpresa en estas primeras horas de juego en una jornada soleada en Augusta