Manuel Elvira, el mejor colocado en Mauricio

El DP World Tour disputa el quinto y último torneo del ‘Opening Swing’ de la nueva temporada, el AfrAsia Bank Mauritius Open, en la isla del Oceano Índico, y, de momento, buen papel de los profesionales españoles.

Hasta cuatro jugadores españoles se situaron entre los 20 mejores del torneo tras completarse la segunda jornada, destacando la tercera posición provisional de Manuel Elvira, que acumula un total de -9, a tres golpes del lider, el sudafricano Casey Jarvis (-12), y a uno del francés Alexander Levy (-10).

También están en la zona alta de la clasificación Ángel Ayora, decimotercero, gracias a una vuelta de 68 golpes (-4), para un total de -5 mientras que Adri Arnaus ocupa el puesto vigésimo, con -4 después de haber entregado dos tarjetas de 70 golpes El madrileño Eugenio López-Chacarra, que acabó tercero la semana pasada, también comparte el puesto 20 con Arnaus, como mejor situados.

Vidal, con problemas, pero adelante

Quim Vidal vivió una jornada complicada pero logró salvar el par y meterse en el corte / DPWT

El barcelonés Quim Vidal, en su estreno en el DP World Tour, lograba meterse en el corte, al par del campo, después de una jornada muy movida. Se ha llegado a poner con un parcial de seis menos a falta de tres hoyos, pero el final ha sido duro. Ha firmado dos bogeys seguidos en los hoyos 7 y 8 y un devastador cuádruple bogey en el 9, para irse al par total y salver el corte por los pelos.