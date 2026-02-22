Un mal día de Ayora en Nairobi le deja sin opción a su primer título en el DP World Tour

Ángel Ayora se quedó con la miel en los labios en la jornada final del Magical Kenya Open, después de una última vuelta de 70 golpes (par), claramente insuficiente para luchar por su primer título del DP World Tour.

El malagueño, que partía líder en la jornada definitiva del torneo, se vio superado por todos los pretendientes al título, que lograban jugar bajo par, y el que mejor sacó partida de esos últimos 18 hoyos fue el joven sudafricano Casey Jarvis, que gracias a una tarjeta de 62 golpes (-8), le valió para ganar su primer torneo del DP World Tour, con un total de -25.

El malagueño salía por primera vez en su carrera como líder de un torneo del DP World Tour un domingo y no ha terminado de encontrarse cómodo en ningún momento, quizá con la presión añadida que se jugaba su primera victoria.

Casey Jarvis logró su primer gran triunfo en el DP World Tour después de una espectacular vuelta de 62 golpes (-8) / DPWT

Una jornada muy errática

Y la realidad es que el joven profesional andaluz no estuvo nada fino desde el tee, una de sus mayores armas, y se mostró especialmente errático con los hierros y el putter tampoco le ha ayudado todo lo que debía cuando más lo necesitaba. Acabó con un total de -17, en el puesto octavo en solitario.

Jarvis, que cuenta sólo con 22 años ya lleva cuatro como profesional aunque hasta este domingo no ha podido culminar su primer triunfo en el circuito europeo, y hay que reconocer el mérito para esta primera victoria en una jornada marcada también por una doble interrupción de más de una hora por tormenta eléctrica. En ningún momento ha perdido la concentración y ha conseguido mantener el mismo nivel de juego.

En cuanto al resto de españoles, Jorge Campillo y Sebas García han terminado en el top 20, mientras que Manu Elvira ha arañado un buen top 25.