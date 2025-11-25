Golf
El LIV Golf tendrá un equipo completamente español la próxima temporada
Los ‘Fireballs’ de Sergio García están ultimando la llegada del madrileño Luis Masaveu, mientras que el mexicano Abraham Ancer se irá a los Torque
Todavía no es oficial, pero todo apunta a falta de la confirmación que la próxima temporada, el circuito multimillonario saudí, el LIV Golf, contará con un equipo plenamente español, según avanzaba el portal 'Ten Golf'
Y es que los ‘Fireballs’ de Sergio García preparan un cambio importante de cara a la próxima campaña y es que según se rumorea en el circuito saudí y a falta sólo de la confirmación, el mexicano Abraham Ancer dejará de ser miembro de los 'Fireballs' para irse a los Torque.
Su puesto en el equipo que lidera Sergio García, lo ocupará un joven jugador español que ya formó parte del equipo a principios del equipo. Se trata del madrileño Luis Masaveu, que ahora volverá al circuito LIV y se incorporará junto a sus compañeros Sergio García, David Puig y Josele Ballester, que recientemente ha logrado su primera victoria profesional en el PIF Saudi International.
Se estrenaN a 72 hoyos en 2026
Sin duda, una noticia importante y que nos hará seguir muy de cerca la nueva temporada del equipo español, que recordemos, se jugará a cuatro jornadas según se anunció hace unas semanas para tratar de ganar el favor del resto de circuitos y sumar puntos de cara al Ranking mundial.
El LIV Golf también contará con más incorporaciones. Llegarán al LIV Golf, procedentes de las Series Internacionales, Scott Vincent y Yosuke Asaji además del francés Victor Pérez, que se unirá a los Cleeks, siendo el primer jugador francés en el circuito saudita
