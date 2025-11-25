El LIV Golf tendrá un equipo completamente español la próxima temporada

Todavía no es oficial, pero todo apunta a falta de la confirmación que la próxima temporada, el circuito multimillonario saudí, el LIV Golf, contará con un equipo plenamente español, según avanzaba el portal 'Ten Golf'

Y es que los ‘Fireballs’ de Sergio García preparan un cambio importante de cara a la próxima campaña y es que según se rumorea en el circuito saudí y a falta sólo de la confirmación, el mexicano Abraham Ancer dejará de ser miembro de los 'Fireballs' para irse a los Torque.

Su puesto en el equipo que lidera Sergio García, lo ocupará un joven jugador español que ya formó parte del equipo a principios del equipo. Se trata del madrileño Luis Masaveu, que ahora volverá al circuito LIV y se incorporará junto a sus compañeros Sergio García, David Puig y Josele Ballester, que recientemente ha logrado su primera victoria profesional en el PIF Saudi International.

Masaveu ya jugó parte de la temporada 2025 con los Fireballs, y dejó su sitio a Josele Ballester, yu ahora serán compañeros / FIREBALLS

Se estrenaN a 72 hoyos en 2026

Sin duda, una noticia importante y que nos hará seguir muy de cerca la nueva temporada del equipo español, que recordemos, se jugará a cuatro jornadas según se anunció hace unas semanas para tratar de ganar el favor del resto de circuitos y sumar puntos de cara al Ranking mundial.

Sergio García liderará un equipo plenamente español después que se haya decidido la salida de Abraham Ancer para los Torque / LIV

El LIV Golf también contará con más incorporaciones. Llegarán al LIV Golf, procedentes de las Series Internacionales, Scott Vincent y Yosuke Asaji además del francés Victor Pérez, que se unirá a los Cleeks, siendo el primer jugador francés en el circuito saudita