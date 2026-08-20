El LIV Golf necesita a Bryson DeChambeau si quiere seguir ‘vivo’

El máximo responsable del LIV Golf, Scott O’Neil, habló largo y tendido en la previa del torneo de Indianápolis, que arranca esta tarde, y apuntó el camino que debe seguir el LIV si quiere seguir con vida en 2027 en medio de los problemas de liquidez que vive, con impagos a proveedores, y a los propios jugadores.

O’Neil desveló que hubo una reunión de los jugadores con el posible patrocinador, y aseguró que “fue mucho mejor de lo esperado”, aunque habló claro sobre la necesidad de que jugadores como Bryson DeChambeau o Jon Rahm no se bajen del barco.

Los periodistas quisieron saber las intenciones del estadounidense que acaba contrato esta temporada y su presencia en el futuro es vital para que el circuito tenga alguna opción de seguir adelante en su nuevo formato.“Dejaré todas las preguntas individuales sobre los jugadores para que las respondan los propios jugadores”, comenzó O’Neil, que no quiso personalizar en DeChambeu.

Gran respeto por Bryson

Pero inmediatamente después dejó clara la importancia que concede a su continuidad. “Tengo muchísimo respeto por Bryson. Hablo bastante con él. Después de pasar 30 años en el negocio del deporte y de haber compartido mucho tiempo con deportistas profesionales durante la mayor parte de ese periodo, nunca he conocido a uno que esté verdaderamente, verdaderamente… No por lo que dice, sino por lo que hace, verdaderamente centrado y guiado por una misión. Y él es uno de esos tipos. Se preocupa por el golf a nivel global. Se preocupa por construir esta próxima generación de aficionados”, dijo el CEO de LIV.

O'Neil hizo una extensa exposición de lo que espera en el futuro del LIV Golf / LIV

“Bryson se ha convertido en un buen amigo y en un gran defensor de la liga. Desde luego, espero que esté con nosotros en el futuro. Ha mostrado un apoyo extraordinario, como puedo decir que lo han hecho la mayoría de nuestros grandes nombres», añadió.

Jon Rahm, recién proclamado campeón individual de LIV por tercera temporada consecutiva, no fue objeto de ninguna pregunta específica sobre su futuro. O’Neil sí lo había felicitado al comienzo de su intervención, destacándolo como “uno de los mejores jugadores del mundo” y poniendo en valor la extraordinaria regularidad que le ha permitido conquistar tres títulos consecutivos.

La realidad es que parece que Jon Rahm ya ha tomado una decisión y su idea es no seguir en el LIV en esta reinvención del circuito. El problema es que le deben mucho dinero del macro contrato que firmó y no sabe como afectará el hecho de bajarse del circuito y tratar de volver al PGA Tour.

El estadounidense siempre se ha mostrado favorable a impulsar el LIV para que el golf llegue a todo el mundo / LIV

Abiertos a los otros circuitos

El proyecto contempla además cambios profundos en el calendario. LIV pretende potenciar todavía más la identidad de sus equipos y avanzar hacia cinco grandes Team Championships, uno en cada continente en el que compite, además de cinco Team Signature Events, predominantemente en Estados Unidos y situados alrededor de los grandes campeonatos.

La intención es también que los jugadores de LIV puedan competir en otros circuitos siempre que sean elegibles o reciban invitaciones. Y aquí O’Neil lanzó una advertencia: si el resto del ecosistema del golf no abre esas puertas, LIV creará más torneos.

“Simplemente queremos asegurarnos de que contamos con suficientes torneos para que nuestros jugadores puedan disputar un calendario completo, y esperamos que el ecosistema entienda el valor y el poder que tiene invitar a algunos de los nombres más reconocibles del mundo del golf a sus torneos”, dijo O’Neil.